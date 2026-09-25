Delcy Rodríguez vuelve a Venezuela en medio de quejas por prolongados racionamientos de luz

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó este jueves a los ciudadanos de su país a colaborar con el ahorro energético ante un nuevo pico de demanda que no se veía desde 2017 y justo en momentos en que su Administración aplica prolongados racionamientos en distintas regiones que han llegado a provocar protestas. "Nos vinimos acá al Centro Nacional de Despacho de Energía Eléctrica del país, justamente viendo las altas temperaturas. No teníamos demanda eléctrica, más de 16.400 megavatios en demanda, desde el año 2017, y está muy asociado a las muy altas temperaturas", dijo la mandataria en un video difundido en redes sociales en el que informaba sobre su llegada al país tras participar en la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas. (Lea también: Claves del discurso de Delcy Rodríguez en Asamblea de la ONU: ¿cuándo habrá elecciones en Venezuela?)



El Gobierno venezolano registra casi a diario nuevos récords en la demanda energética en medio de las altas temperaturas ocasionadas por el fenómeno El Niño. "Yo sé, y se los digo como ciudadana y les hablo a los ciudadanos, yo sé que cuando uno tiene calor lo primero que hace es (encender el) aire acondicionado, todos los aparatos encendidos, pero si cada uno pone de su parte y colaboramos en este plan para ahorro energético, colectivamente vamos a poder mitigar aún más el efecto del Superniño. Así que juntos a trabajar y nunca desmayar, nunca desmayar", pidió.



Apagones en Venezuela de hasta ocho horas

Venezuela sufre desde hace años fallas en el suministro eléctrico, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras, al fenómeno climático El Niño y el sabotaje de "mafias", mientras que la oposición, organizaciones no gubernamentales y expertos aseguran que es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento. Distintas regiones del país reportan apagones de hasta ocho horas como parte de un plan de racionamiento, cuyo cronograma oficial no es público. En esta misma jornada, estados como Portuguesa (centro) o Zulia (noroeste) e incluso algunas zonas de Caracas registraron cortes eléctricos.

Venezuela recientemente firmó una alianza estratégica con la estadounidense General Electric (GE) Vernova para el fortalecimiento del sistema eléctrico y la recuperación de 5.000 megavatios en cuatro años. Pero se trata de un gran desafío. Ya en junio habían suscrito un memorando de entendimiento y en abril, Rodríguez anunció negociaciones con Siemens para el mismo tema.



"¿Por qué tanto castigo con las quitadas de luz?"

Los habitantes de San Cristóbal, una ciudad venezolana cercana a la frontera con Colombia, manifestaron recientemente su molestia por los apagones diarios y aún más de que la electricidad que su estado produce se desvíe a Caracas. "Estoy de verdad harta, cansada y ahora veo que nosotros podríamos tener siempre luz, pero hay que darle energía a la burbuja para que no se les bajen los barrios" populares a protestar, dijo irritada a AFP Josner Herrera, una secretaria de 38 años, refiriéndose a que las autoridades mantienen iluminada la capital para evitar manifestaciones.

La molestia de esta mujer aumentó cuando escuchó las denuncias del exdiputado opositor Heriberto Labrador, quien dijo en un evento público que la termoeléctrica de Táchira genera unos 70 megavatios, capacidad suficiente para abastecer la demanda interna de la región, pero que gran parte se desvía al sistema interconectado nacional. "Si sobra pues se les da, pero aquí lo que hace falta es gobierno y que quiera lo mejor para el estado Táchira", expresó a la AFP después de hacer pública su postura. El político afirma que hay localidades en el estado que sufren hasta 26 horas sin electricidad. Los prolongados apagones "colapsan la actividad comercial y afectan gravemente la cadena de frío de los productores agropecuarios y ganaderos", con fuertes pérdidas, señaló.



"¿Por qué tanto castigo con las quitadas de luz?", expresó Irma Villasmil, de 48 años y subgerente de un banco en San Cristóbal. "Esto es inaudito y qué burla hacia nosotros los tachirenses que venimos sufriendo años con esto y todavía tenemos los racionamientos solo porque Caracas no puede quedarse sin electricidad", señaló, al quejarse porque su nevera se ha dañado dos veces. "Ya basta que porque son capital la provincia tenga que pagar los platos rotos. ¡Que injusticia!", enfatizó.



En los últimos meses, el gobierno interino de Delcy Rodríguez impulsó reformas en los sectores del petróleo y la minería, para atraer capital extranjero, pero estas industrias también consumen electricidad. La mandataria, que gobierna bajo presión de Washington tras la captura de Nicolás Maduro en enero, envió al legislativo una reforma eléctrica, que aún no ha sido aprobada. (Lea también: EE. UU. rechaza liberar bajo fianza a Cilia Flores, esposa de Maduro, por "extremo riesgo de fuga")

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Rodríguez estableció además un convenio con Estados Unidos que le cede el 20 % de las gigantescas reservas petroleras de Venezuela, además de otros contratos con grandes petroleras. Según el diputado opositor Ezio Angelini, Venezuela producía 20.000 megavatios promedio diarios y consumía alrededor de 12.000 antes de la llegada del chavismo al poder, en 1999. Actualmente el país tiene una producción promedio de 12.000 megavatios y una necesidad de consumo de 14.000, dijo el parlamentario.

Durante una reciente visita a Venezuela, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, insistió en la importancia de mejorar el sector eléctrico. "La buena noticia es que ya existe hoy en Venezuela una enorme capacidad de generación eléctrica que no está funcionando" en infraestructuras, y "bastante rápido" se "añadirán gigavatios de capacidad al sistema eléctrico venezolano simplemente reactivando parte de la infraestructura existente", aseguró a AFP. Sin embargo, los habitantes de Táchira y de otras regiones venezolanas se sienten desesperados. A mediados de agosto hubo protestas en Barinas (oeste), mientras el calor y la humedad se hacían insoportables, e igualmente en Valencia, una ciudad a 170 km de Caracas.

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AGENCIAS EFE/AFP

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL