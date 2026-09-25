Tortura y homicidio de la esposa del cantante Julián Oro Duro: ¿quién es quién en el crimen?

República Dominicana permanece consternada por el violento ataque en la casa del cantante de merengue Gilberto Julián Sarante, conocido artísticamente como Julián Oro Duro. El artista resultó gravemente herido y su esposa, Zeneida Socorro Castillo, de 60 años, fue asesinada. De acuerdo con las investigaciones, la mujer habría sido torturada durante seis horas en su vivienda de Santo Domingo. Mientras tanto, el músico continúa recuperándose de las lesiones sufridas durante el hecho. Incluso el presidente Luis Abinader se pronunció sobre el caso.

Hacia la 1:00 de la madrugada del 21 de septiembre, el cantante llegó a su residencia y se encontró con una escena estremecedora. Según el informe policial, el artista fue sorprendido por dos hombres que ya habían asesinado a su esposa y lo atacaron. Las autoridades señalaron que los presuntos responsables mantuvieron retenida a la mujer mientras le exigían dinero y objetos de valor. Durante el ataque, Julián Oro Duro fue golpeado y sufrió lesiones craneoencefálicas.



El mismo día del crimen, el presidente Luis Abinader envió un mensaje a los responsables: “Que se entreguen, les damos el chance de que se entreguen, que les va a ir mejor. Si no se entregan, les va a ir peor. Así que delincuente de esta calaña, que no tiene ningún respeto por la vida humana, lo que debe de hacer es entregarse, si no le va peor”.



¿Quiénes fueron capturados por crimen en casa de Julián Oro Duro?

Por este caso, según el reporte policial, ya fueron capturadas tres personas y una cuarta fue identificada por las autoridades. Las investigaciones apuntan a que dos de los presuntos implicados tenían una relación cercana con Julián Oro Duro y su círculo de confianza, incluidos vínculos laborales, mientras que los otros dos habrían sido reclutados para participar en el asesinato.

“Los detenidos son Phillips Michael Tejeda Vásquez y Juan Carlos Hernández García (Peña), ambos apresados en cumplimiento de órdenes de arresto, así como Kevin Dariel Germán Troncoso (Yandel), de 23 años, quien previamente se había entregado a las autoridades. El cuarto implicado, que es buscado de manera activa, es Lawrence Mark Liranzo Marcos (Chiquito), de 18 años, quien también era conocido de la familia y realizaba trabajos en una villa en construcción del artista, ubicada en la comunidad de Guerra”, indicó la Policía.



Uno de los señalados asesinos de la esposa de Julián Oro Duro era cercano al artista

Sobre el rol de cada uno de los señalados involucrados, la institución explicó: “Phillips Michael Tejeda Vásquez, quien se desempeñaba como técnico de acondicionadores de aire, había realizado trabajos en propiedades de Julián Oro Duro y, en ocasiones, lo acompañaba en sus compromisos artísticos (bailes) en distintas comunidades, además de realizar encomiendas para el hogar del artista. Entre los trabajos realizados figura la instalación de un aire acondicionado en la habitación de Julián Oro Duro y la reparación del portón eléctrico de la vivienda, entre otros. En tanto, las investigaciones establecen preliminarmente que Kevin Dariel Germán Troncoso (Yandel) y Juan Carlos Hernández García (Peña) habrían sido contactados por Phillips Michael Tejeda Vásquez para participar en el hecho criminal”.



Por último, las autoridades informaron que, entre las evidencias recopiladas durante la investigación, se determinó que Zeneida Socorro Castillo había atendido a los agresores, preparándoles alimentos y jugos, antes de ser asesinada mediante golpes y heridas causadas con un arma cortopunzante. “La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, profundiza las investigaciones y continúa levantando evidencias para determinar con precisión las circunstancias del hecho y establecer las responsabilidades individuales correspondientes. Las autoridades exhortan a Lawrence Mark Liranzo Marcos (Chiquito) a entregarse por la vía que considere pertinente, garantizándole el debido proceso conforme a las normas legales vigentes.”, señala el informe.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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