Asesinato de mujer se resuelve 30 años después: fue la amante de su esposo

La justicia tardó casi 30 años para descubrir quién había asesinado a Marlene Warren en su propia casa en Florida en el año 1990. La gran sorpresa llegó 27 años después y lo que debía ser un alivio para Michael Warren, el viudo, terminó siendo una pesadilla al descubrir que la asesina era su nueva esposa.

Gracias a los avances de la tecnología, una prueba de ADN logró, 30 años más tarde, enviar a prisión a Sheila Keen Warren por el crimen. Lo que sorprendió a las autoridades fue notar que Sheila era la esposa de Michael Warren y darse cuenta que fue la amante del hombre cuando Marlene estaba con vida.



¿Cómo ocurrieron los hechos?

Todo sucedió el sábado 26 de mayo de 1990 en Wellington, Florida. Marlene Warren se preparaba para un día común y corriente, se levantó temprano en la mañana para prepararle el desayuno a su hijo Joe, de 21 años, quien se estaba recuperando de una pierna rota.

A las 10:45 de la mañana la puerta de la vivienda sonó. Joe estaba con unos amigos en la sala y alcanzaron a ver que en la puerta había una persona vestida de payaso, irreconocible, y que llevaba unos globos y una canasta de flores. Marlene abrió la puerta emocionada, desde niña le encantaban los payasos y pintaba cuadros de los mismos que estaban exhibidos por toda su casa.



Sin embargo, la emoción se transformó en dolor en cuestión de segundos. Cuando Marlene abrió la puerta, el payaso sacó un arma de fuego y le disparó a quemarropa. La mujer de 40 años quedó tendida en el suelo de su casa, desangrándose, mientras su hijo y sus amigos alarmados llamaban al 911 e intentaban auxiliarla. Marlene murió y el caso quedó sin resolver al no tener suficientes pruebas para dar con el responsable.



El descubrimiento

En 2014 el caso por el asesinato de Marlene Warren se reabrió. Las autoridades y los científicos forenses determinaron que con los avances tecnológicos podrían analizar de una mejor manera las pruebas recogidas en 1990. A lo largo de los años algo que descubrieron los investigadores y que había llamado la atención es que Michael y Marlene tenían problemas de pareja al momento del asesinato.



Además, en 2022 el hombre se casó con Sheila Keen Warren, de quien supieron que había sido amante del viudo durante su matrimonio. Sin embargo, todo esto no llevó a nada en 1990, pero en 2014 establecieron a la mujer como la principal sospechosa y en 2017 se dio el arresto, algo que dejó sorprendidos a todos los que conocieron a Marlene.

En un primer momento, Sheila Keen Warren negó todas las acusaciones, pero no pudo contradecir las pruebas que presentaron los científicos forenses en su contra. Los investigadores tenían entre las pruebas unas fibras naranjas del traje del payaso, las cuales comprobaron con una prueba de ADN que coincidían con las halladas en el auto y el apartamento de Shiela. El 25 de abril de 2023, 33 años después del asesinato a sangre fría, Sheila se declaró culpable del asesinato.

La mujer, que para el momento de la condena tenía 54 años, fue sentenciada a 12 años de prisión. Sin embargo, quedó en libertad en noviembre de 2024, 18 meses después de haber dado su declaración, según muestran registros del Departamento de Correcciones. La mujer, según se supo después, conoció a Michael en el trabajo, cuando le ayudaba a embargar autos para su concesionaria de vehículos usados en Florida.

Michael, por su parte, nunca fue relacionado con la muerte de su exesposa, pero tampoco se sabe cómo reaccionó cuando se enteró que su nueva esposa era la responsable del crimen. Joe Warren, hijo de Michael y Marlene, lamentó que la condena de Sheila no haya sido más severa. "Perdí a toda mi familia. Pero es un consuelo tener dos ángeles, mi madre y mi hermano. Me están mirando, guiándome", dijo en su momento.

