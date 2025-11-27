En vivo
Este es el primer país que el Papa León XIV visita desde su posesión: detalles de su agenda

Este es el primer país que el Papa León XIV visita desde su posesión: detalles de su agenda

El Papa León XIV inicia histórica visita a Turquía para celebrar 1.700 años del Concilio de Nicea, y lanza llamado a que "más personas favorezcan el diálogo y lo practiquen con firme voluntad".

Por: EFE
Actualizado: 27 de nov, 2025
El papa León XIV preside una misa el día de la canonización de siete nuevos santos
El papa León XIV hace un llamado al diálogo y a la paz
AFP

