Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Trump anuncia que EE. UU. "empezará a detener" avance de narcotraficantes de Venezuela por tierra

Trump anuncia que EE. UU. "empezará a detener" avance de narcotraficantes de Venezuela por tierra

El presidente de Estados Unidos dijo que las Fuerzas Armadas "empezarán muy pronto" estas operaciones, al considerar que ya han sido un éxito las operaciones militares en el mar.

Por: EFE
Actualizado: 27 de nov, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Afp

