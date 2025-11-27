En vivo
MUNDO  / Aerolíneas responden a orden de Venezuela de revocar permisos de operación de Avianca, Latam y más

Aerolíneas responden a orden de Venezuela de revocar permisos de operación de Avianca, Latam y más

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), que engloba a más de 300 aerolíneas de todo el mundo, se pronunció tras el más reciente anuncio del gobierno venezolano.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 27 de nov, 2025
AFP

