Giro en investigación de muerte de joven de 18 años en crucero: revelan causa de muerte

La investigación sobre la repentina y trágica muerte de Anna Kepner, la joven de 18 años encontrada sin vida en un crucero de Carnival a principios de noviembre, ha tomado un nuevo rumbo con la revelación de su causa de muerte. El deceso de la adolescente ha sido oficialmente declarado un homicidio, según la información compartida por ABC News, que accedió al certificado de defunción de la familia. Kepner era una porrista de escuela secundaria originaria de Titusville, Florida, en Estados Unidos, y al momento de su deceso se encontraba en un viaje vacacional familiar en el Caribe.



¿Cómo falleció la mujer en el crucero?

El cuerpo de Anna Kepner fue descubierto el 8 de noviembre a bordo del barco Carnival Horizon. El hallazgo fue realizado por personal de la embarcación, específicamente por una empleada de limpieza, quien la encontró sin vida debajo de una cama en uno de los camarotes.

Los informes iniciales, señalaron que la joven falleció por asfixia. Este detalle fue luego confirmado por el informe forense, que detalla que la muerte fue resultado de una "asfixia mecánica", un mecanismo "causado por otra(s) persona(s)". La fecha específica de la lesión fatal se ha situado dos días antes del hallazgo del cuerpo, aproximadamente el 6 de noviembre. De acuerdo con los reportes preliminares, citados por ABC, se cree que la asfixia pudo haberse realizado con el brazo.



Los hallazgos que influyen en la investigación del caso Anna Kepner

El suceso tuvo lugar en aguas internacionales, razón por la cual el caso está siendo manejado por el FBI. En el momento de la tragedia, Anna se encontraba de vacaciones en el crucero junto a su padre, su madrastra, y sus hermanastros. Se reportó que la noche anterior al descubrimiento de su cuerpo, Kepner se había retirado a dormir temprano, manifestando que no se sentía bien.

Aunque las autoridades federales no han revelado ningún nombre ni han identificado públicamente a un sospechoso, el caso se ha vuelto legalmente más complicado. Según lo publicado por la revista People, un documento judicial presentado por la madrastra de Anna, como parte de una disputa de custodia con su exesposo, indica que uno de los hermanastros de 18 años podría enfrentar cargos relacionados con el caso.



Es importante destacar que, si bien estos documentos reconocen la posible acusación, no confirman explícitamente si el cargo está directamente ligado a la muerte de Anna Kepner. Sin embargo, el exesposo de la mujer presentó una moción de emergencia en la que se afirmaba que su hijo de dieciséis años era ahora "sospechoso en la muerte" de su hijastra durante el viaje. A pesar de estas declaracionnes, la abuela de Anna informó a ABC News que la relación entre la víctima y este hermanastro era descrita como muy estrecha, "tal para cual".



Mientras el FBI continúa con su investigación, que busca determinar las circunstancias exactas que llevaron a este acto de violencia en el mar, la familia y amigos recuerdan a Anna Kepner. La joven era vista como una persona "atenta y cariñosa" que siempre pensaba en los demás. Su obituario destaca su "corazón grande y hermoso" y su tendencia a realizar pequeños gestos de afecto para mejorar el día de las personas a su alrededor.

