Giro en investigación de muerte de joven de 18 años en crucero: revelan causa de muerte

La muerte de Anna Kepner en un crucero fue declarada homicidio por el informe forense, lo que llevó al FBI a ampliar la investigación y a involucrar a su entorno familiar.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 27 de nov, 2025
De acuerdo con el informe forense, la muerte de la joven fue resultado de una "asfixia mecánica".
Getty Images

