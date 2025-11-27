Periodista de 33 años falleció tras caer de un acantilado de 25 metros: esto se sabe

Una periodista de 33 años falleció tras caer de un acantilado a una altura de alrededor de 25 metros en Argentina. La mujer, que trabajaba para un periódico de su ciudad natal, perdió la vida en el lugar de los hechos. Las autoridades de bomberos del cuartel de San Patricio, así como personal de Rescate y Riesgos Especiales del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), atendieron la emergencia, pero encontraron a la mujer sin signos vitales.

La periodista, oriunda de la ciudad de Tres Arroyos, fue identificada como Leticia Lembi. De acuerdo con la Agencia Noticias Argentinas, la comunicadora se encontraba acompañada de un grupo de amigos y de su primo, quien además es el fundador y CEO del medio La Voz del Pueblo, para el que ella trabajó. La mujer cayó del acantilado cuando intentaba tomarse una foto en una zona ubicada en la Barranca de Los Lobos, en el kilómetro 535 de la Ruta 11 de Argentina.



El fiscal Carlos Russo, quien estuvo presente en la escena el día de los hechos, el miércoles 26 de noviembre, catalogó el hecho como una muerte accidental. Según medios locales, Lembi accedió por una escalera desde la playa hacia la parte superior del lugar. El sitio suele recibir visitas de turistas, quienes toman fotografías desde la parte más alta, desde donde, al parecer, cayó la periodista al perder el equilibrio.



¿Quién era Leticia Lembi, periodista que falleció al caer de un acantilado?

El medio La Voz del Pueblo, en el que Leticia Lembi trabajó, se despidió de la periodista con un breve texto publicado en su portal y al que titularon "Una profesional entusiasta que integró nuestro equipo". De acuerdo con lo compartido en el texto, Lembi se formó en el periodismo en la Universidad Nacional de La Plata. "Realizó la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Social. En nuestra ciudad, estudió en el Colegio Holandés. Formó parte del equipo de trabajo de La Voz del Pueblo en enero y febrero de 2020, período en el que realizó una cobertura de toda la información del verano en Claromecó".

Sus compañeros aseguran que se mostró siempre predispuesta y amable. "Con ganas de hacer y aportar en la generación de contenidos. En este contexto, intervino en la tradicional labor periodística durante las 24 Horas de la Corvina Negra. Actualmente, Leticia se desempeñaba como coordinadora en Onlera, una agencia consultora orientada al marketing online", explicaron.

Desde el medio, también explicaron que Lembi "sentía un vínculo especial con los animales y expresaba particularmente su sensibilidad, en tal sentido, con los perros". La periodista era hija de Carlos Lembi, propietario durante décadas de la tienda de ropa Casa Evaristo, ubicada en la ciudad de Tres Arroyos. Era hija de Patricia Valerio y tenía un hermano, Luciano. "La desaparición física de Leticia generó numerosos mensajes de afecto y acompañamiento", concluyeron en el texto.

Por su parte, su actual empresa, Onlera, también compartió un comunicado en sus redes sociales. "Con profunda tristeza, informamos el sensible fallecimiento de nuestra compañera Leticia Lembi, pilar fundamental del equipo Onlera. Hemos iniciado un breve periodo de duelo para honrar su memoria. Solicitamos la máxima discreción y respeto por la privacidad de su familia y nuestro equipo durante este proceso".