Doloroso relato de mamá de colombiano asesinado en lavandería de EE. UU.: "Lo apuñalaron"

Un lamentable hecho que ocurrió en Florida, Estados Unidos, tiene consternada a una familia. Jesús David, un colombiano de 33 años, fue asesinado en una lavandería, al parecer, por unos sujetos borrachos.



La situación ocurrió en la localidad de Plantation frente a una lavandería en la que los clientes suelen usar las máquinas a manera de autoservicio las 24 horas.

En diálogo con Noticias Caracol Ahora, Diana García, la madre de este colombiano asesinado, lamentó lo sucedido y contó que su hijo llevaba ocho años residiendo en EE. UU. y que allí tenia a su esposa.

“Lo que yo sé por amigos de él y la esposa, es que ellos estaban en una lavandería en el sur de Florida y llegaron unos tipos en dos camionetas, la de mi hijo estaba afuera y ellos empezaron a molestar la camioneta de mi hijo. Él salió y ahí cruzaron palabras, me imagino, no sé si hubo forcejeo. Uno de ellos lo alcanzó a apuñalar por la espalda, él se cayó ahí dentro de la lavandería y lo acabaron de matar”, señaló Diana García.

Además, la madre narró que “la esposa lo intentó defender, a ella también la maltrataron, la mordieron y la maltrataron mucho. Eso es lo que sé de él”.

La mujer es clara en afirmar que esos hombres estaban bajo el efecto del alcohol y otras sustancias. Pero realmente se desconoce de forma exacta la situación de esos individuos.

La esposa de Jesús se encuentra bastante afectada emocionalmente. “Ella se encuentra muy mal. No tanto físicamente, sino emocional, porque ella lo vio morir en el lugar de los hechos. Ella llamó a las autoridades, llegaron los policías y uno de ellos no permitió que él se subiera a la ambulancia o que lo subieran a la ambulancia y él falleció allá”, puntualizó la mamá de Jesús David.

Con la voz entrecortada, esta madre sufre su pérdida y pide ayuda a las autoridades para poder repatriar el cuerpo de su hijo a Colombia.

“Nadie me ha dicho, nadie me ha contado directamente qué pasó que sea de la ley de allá. Yo necesito ayuda porque tengo que llegar cuanto antes hasta allá. Él era mi único hijo. Por favor, que me colaboren para la visa, necesito estar allá con mi hijo, necesito hacer todo este proceso y les pido a las autoridades competentes que por favor me colaboren para la visa y para posteriormente repatriar el cuerpo de mi hijo", manifestó la mamá del colombiano asesinado en Estados Unidos.