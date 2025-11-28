Donald Trump habló con Nicolás Maduro por teléfono, según New York Times: lo que habrían discutido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló por teléfono con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, la semana pasada para acordar una posible reunión entre ambos, reportó este viernes 28 de noviembre el diario The New York Times con base en fuentes anónimas familiarizadas con el asunto.

El medio norteamericano indicó que la conversación tuvo lugar a finales de la semana. En la misma habrían participado el secretario de Estado, Marco Rubio, y los dos líderes mundiales. La noticia llega horas después de que el jefe de Estado estadounidense hubiese aseverado, este jueves 27 de noviembre, en un discurso televisado, que las Fuerzas Armadas "empezarán muy pronto" a "detener" a los "narcotraficantes de Venezuela" por tierra, al considerar que ya han sido un éxito las operaciones militares en el mar.

"Probablemente han notado que las personas ya no quieren entregar (las drogas) por mar, y empezaremos a detenerlos por tierra. Además, por tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto. Les advertimos de que dejaran de enviar veneno a nuestro país", declaró Trump, quien no detalló en qué consistirían las acciones en tierra. Por lo pronto, destacó que los ataques en el Caribe y en el Pacífico, donde las fuerzas estadounidenses han matado a más de 80 personas al destruir más de 20 lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico, en su mayoría de Venezuela, desde el 1 de septiembre.



"En semanas recientes, ustedes han estado trabajando para detener a los narcotraficantes de Venezuela, de los que hay muchos. Por supuesto, ya no hay muchos viniendo por mar", dijo el presidente a los elementos del Ejército, que también justificó los bombardeos al señalar que los supuestos narcotraficantes de Venezuela "están mandando su veneno a Estados Unidos, donde matan a miles de personas al año".



¿Qué se sabe de la llamada entre Trump y Maduro? Habría reunión

El New York Times reveló, que según fuentes con conocimiento en la llamada, que la conversación incluyó una discusión sobre una posible reunión entre ambos hombres en Estados Unidos. Se aclaró que hasta el momento no hay planes específicos para la misma.

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

*Con información de EFE.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.