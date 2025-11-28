En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
WILMAR MEJÍA
CANTÓN NORTE
CORRUPCIÓN UNGRD
DUA LIPA EN COLOMBIA
SELECCIÓN COLOMBIA, EN VIVO HOY
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Donald Trump habló con Nicolás Maduro por teléfono, según New York Times: lo que habrían discutido

Donald Trump habló con Nicolás Maduro por teléfono, según New York Times: lo que habrían discutido

Se habló de una posible reunión. Conozca los detalles de la conversación que tuvo lugar a finales de la semana pasada.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 28 de nov, 2025
Comparta en:
Trump sobre carta que le habría enviado Maduro: "Veremos qué pasa con Venezuela"
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad