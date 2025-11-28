En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Sarah Beckstrom, de 20 años: la soldado de la Guardia Nacional que murió tras tiroteo en EE. UU.

Sarah Beckstrom, de 20 años: la soldado de la Guardia Nacional que murió tras tiroteo en EE. UU.

Una miembro de la Guardia Nacional de Estados Unidos falleció tras resultar herida durante un tiroteo en Washington, la capital del país norteamericano. Esto se sabe de la soldado.

Por: AFP
Actualizado: 28 de nov, 2025
Editado por: Mateo Medina Escobar
Sarah Beckstrom falleció tras ser herida en el tiroteo.
Departamento de Estado/AFP

