Noticias Caracol Medio Oriente
Medio Oriente
El Medio Oriente es una región de Asia occidental y el norte de África marcada por tensiones religiosas, disputas territoriales y conflictos geopolíticos.
-
Así es la vida de una colombiana y su familia en Israel en medio del conflicto en Medio Oriente
Con el recrudecimiento del conflicto, miles de personas se han visto obligadas a cambiar sus rutinas. Una de esas historias es la de Jenny Zigelman, quien le contó a Noticias Caracol cómo es su día a día en Tel Aviv.