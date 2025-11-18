En vivo
¿Dónde está la ex primera ministra de Bangladés, condenada a la horca por 1.400 muertes en 2024?

¿Dónde está la ex primera ministra de Bangladés, condenada a la horca por 1.400 muertes en 2024?

Sheikh Hasina, prófuga de la justicia, fue hallada culpable de ordenar una represión mortal contra un levantamiento liderado por estudiantes, que finalmente la derrocó tras estar en el poder 15 años.

Por: EFE
Actualizado: 18 de nov, 2025

Editado por: Sandra Soriano Soriano
