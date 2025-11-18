Liberan a expiloto que intentó apagar motores en pleno vuelo bajo efecto de hongos psicodélicos

Una jueza federal eximió de pena de prisión a un expiloto de Alaska Airlines que intentó apagar los motores de un avión de pasajeros en pleno vuelo, bajo los efectos de hongos psicodélicos en 2023, al considerar su caso desde una perspectiva humana. "Los pilotos no son perfectos. Son humanos", dijo la jueza Amy Baggio antes de dar su veredicto. "Son personas y todas las personas necesitan ayuda a veces".

Joseph Emerson fue sentenciado a tres años de libertad supervisada y a una pena ya cumplida, derivada de los 46 días que pasó en la cárcel tras su arresto, durante una audiencia este lunes en un tribunal federal en Portland, Oregón, de acuerdo con información de ABC News. El piloto se declaró culpable de los cargos en su contra en septiembre como parte de un acuerdo con la fiscalía estatal y federal. Sin el acuerdo, Emerson se enfrentaba a una posible condena máxima de 20 años de prisión.

A principios de año, Emerson declaró al medio estadounidense CBS que había sentido una sensación de "pánico y miedo absolutos" en la cabina de pilotaje el día que ocurrió el incidente. También señaló que en ese tiempo estaba de luto por la muerte de su mejor amigo lo que lo llevó a consumir alcohol y hongos psicodélicos, que según él, probó dos días antes del vuelo. La jueza subrayó que el principal riesgo del caso fue que los efectos de los hongos psicodélicos duraron mucho más de lo normal, y eso elevó el peligro para el vuelo y todos los pasajeros.



Según una declaración jurada presentada por la Fiscalía del Condado de Multnomah (Oregon), Emerson viajaba en el asiento plegable de la cabina detrás de los pilotos. De acuerdo con el reporte de las autoridades, Emerson dijo durante el vuelo que no se sentía bien. Luego los miembros de la tripulación lo vieron tomar las palancas que se usan para detener el paso de combustible a los motores en caso de fuego.



Uno de los pilotos luchó con Emerson durante unos 25 o 30 segundos antes de que este "se calmara rápidamente". Después se dirigió de forma pacífica a la parte trasera del avión, donde le pidió a una persona de la tripulación que lo esposara o "todo irá mal", según los documentos judiciales. Los pilotos aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Portland, donde posteriormente fue puesto bajo custodia.

AGENCIA EFE