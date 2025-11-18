Congreso de EE. UU. aprobó publicar archivos de Jeffrey Epstein, con más de mil presuntas víctimas

Los senadores estadounidenses votaron abrumadoramente a favor de publicar los archivos gubernamentales sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein, después de que el presidente Donald Trump retirara su oposición a abrir los libros sobre un escándalo que ha sacudido la política, las fuerzas del orden y la élite del país. (Lea también: Trump pide investigar a Clinton y otras personalidades por caso Epstein, con el que lo han vinculado)

El presidente había ejercido una intensa presión sobre sus aliados en el Congreso para que no hicieran público el material, pero el líder republicano tiró la toalla durante el fin de semana cuando quedó claro que gran parte de su partido estaba dispuesto a desafiarlo.

El Congreso aprobó casi por unanimidad la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, lo que obliga a la publicación de documentos no clasificados que detallan la investigación sobre las operaciones del desprestigiado financiero y su muerte en prisión, que fue dictaminada como suicidio.



Los legisladores afirman que el público merece respuestas en un caso con más de 1.000 presuntas víctimas.



Trump afirma que los archivos expondrán las conexiones de poderosos demócratas con Epstein, pero el propio presidente se enfrenta a un incómodo escrutinio por su amistad de años con el hombre acusado de suministrar niñas menores de edad a hombres ricos e influyentes.

El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes el martes con solo un voto en contra de los 428 miembros que votaron, y el Senado acordó aprobarlo sin más trámite y enviarlo directamente a la Casa Blanca, sin votación a mano alzada, tan pronto como llegue de la cámara baja.



"Lo expulsé de mi club porque lo consideraba un pervertido enfermo": Trump

El presidente se ha comprometido a no vetar la legislación, pero los observadores de Washington no esperan nuevas revelaciones condenatorias inminentes. El Departamento de Justicia tiene amplia libertad para retener información si su divulgación "pusiera en peligro una investigación federal en curso".

Mientras tanto, Trump, en una intervención ampliamente criticada la semana pasada, ordenó a los funcionarios que investigaran los vínculos de Epstein con demócratas de alto perfil.

La saga ha puesto de manifiesto inusuales fisuras en el apoyo al líder republicano, que anteriormente hizo campaña prometiendo publicar los archivos, pero cambió de rumbo tras asumir el cargo, acusando a los demócratas de impulsar un "engaño".

Después de múltiples intentos de los líderes republicanos por bloquear la votación, todos los demócratas y cuatro republicanos firmaron una "petición de destitución", un procedimiento extraordinario que obligó a que el proyecto de ley se sometiera a votación en la Cámara de Representantes en contra de los deseos del liderazgo.

Tras ceder en su larga resistencia, Trump dijo el domingo por la noche en las redes sociales que los republicanos deberían votar a favor de publicar los archivos "porque no tenemos nada que ocultar".

"No tengo nada que ver con Jeffrey Epstein", declaró Trump a la prensa el martes durante un evento en el Despacho Oval junto al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. "Lo expulsé de mi club hace muchos años porque lo consideraba un pervertido enfermo". (Lea también: Revelan correos que vincularían a Trump con delitos sexuales de Epstein: “Sabía de las chicas”)

Sin embargo, el magante mantuvo una relación bien documentada con Epstein, quien era famoso por organizar fiestas y otras oportunidades para establecer contactos entre los ricos y poderosos.



“Estoy traumatizada”

Este cambio de postura marca una rara ocasión en la que una revuelta de los aliados de Trump lo ha obligado a actuar, y los sobrevivientes de Epstein cuestionaron los motivos del presidente en una conferencia de prensa previa a la votación.

"No puedo evitar ser escéptica sobre cuál es la agenda", dijo Haley Robson, quien fue reclutada para dar masajes a Epstein cuando tenía 16 años. "Estoy traumatizada; no soy estúpida", expresó.

En el momento de su muerte, Epstein se enfrentaba a un juicio federal por una supuesta red de tráfico sexual que, según se dice, explotaba a niñas y mujeres jóvenes menores de edad, tras una condena en 2008 por captar a una menor para la prostitución.

Durante años, el movimiento de derecha de Donald Trump alentó a sus seguidores a creer que el gobierno estaba encubriendo una gran conspiración. Pero el Departamento de Justicia dijo en julio que los funcionarios habían completado una "revisión exhaustiva" del caso y que "no tenían fundamento para reconsiderar la divulgación" de ningún material de Epstein.

La Casa Blanca intensificó la semana pasada sus esfuerzos para paralizar la votación, y Trump y sus aliados hicieron llamamientos de última hora a dos de los firmantes republicanos de la petición de destitución. Esto provocó un gran revuelo entre los seguidores del mandatario.

La ruptura se amplió cuando Trump retiró su apoyo a su principal leal colaboradora, Marjorie Taylor Greene, en una sorprendente ruptura que, según ella, "se debe por completo a los archivos de Epstein".

“La verdadera prueba será: ¿publicará el Departamento de Justicia los archivos? ¿O permanecerá todo envuelto en investigaciones?”, dijo en la conferencia de prensa.

AFP