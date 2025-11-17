Esto significa que Cartel de los Soles sea designado organización terrorista: ¿ultimátum a Maduro?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió la posibilidad de dialogar con Nicolás Maduro, al tiempo que su administración designará a partir del 24 de noviembre al Cartel de los Soles, presuntamente liderado por Nicolás Maduro, como organización terrorista extranjera.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según los expertos, esto indica que es una última advertencia a Nicolás Maduro para una negociación que esté direccionada a que salga voluntariamente del poder antes de que Estados Unidos tome la determinación de lanzar ataques directos en territorio venezolano.



Estados Unidos podría atacar Venezuela si Cartel de los Soles es una organización terrorista

La designación no es meramente un simbolismo, desde el punto de vista legal tiene dos efectos.

El primero establece limitaciones a funcionarios de la administración Trump a partir de que la designación esté en firme, el 24 de noviembre. Ellos no podrían dialogar con miembros del régimen de Nicolás Maduro porque no pueden tener ningún tipo de conversaciones con organizaciones extranjeras terroristas designadas por el Departamento de Estado.



Por el otro lado, es un argumento legal adicional para poder lanzar ataques directos en contra el régimen de Venezuela. “Nos permite hacer eso, pero no hemos dicho que vamos a hacerlo, y puede que tengamos algunas discusiones con Maduro. Vamos a ver cómo resulta eso. A ellos les gustaría hablar”, fue lo que dijo el presidente Trump al respecto.



Sin embargo, no está claro el carácter de las discusiones ni el objetivo, pero la designación del Cartel de los Soles tiene el efecto práctico de que no pueda haber ninguna interlocución con Maduro y su régimen por leyes antiterrorismo.



“Advertencia final”

Henry Ziemer, analista del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), dice que “al designar al Cartel de los Soles, liderado por Maduro, como una organización terrorista extranjera, creo que estamos viendo a la administración comenzando a construir un caso legal que les permitiría potencialmente atacar objetivos en tierra o en las aguas territoriales de Venezuela”. (Lea también: Portaaviones USS Gerald Ford entró al Caribe para “combatir amenazas transnacionales”)

Publicidad

Considera que es un paso necesario, al menos desde una perspectiva legal, para poder lanzar ataques letales en territorio venezolano.

“Esto pretende ser una especie de advertencia final a Maduro y un incentivo para que negocie algún tipo de salida controlada de la Presidencia”, añade.

Publicidad

Al margen de esto, la posibilidad de diálogos con Maduro despierta escepticismo tras lo ocurrido con los acuerdos de Barbados, previo a las elecciones de 2024, ya que pese a los compromisos del régimen, no solo mantuvieron la inhabilitación a figuras de la oposición como María Corina Machado, sino que los comicios del 28 de julio fueron considerados fraudulentos en varias naciones.



¿De dónde surge el Cartel de los Soles?

Las autoridades estadounidenses hablan de la existencia de este grupo integrado por militares venezolanos (el nombre procede supuestamente de las insignias que lucen los generales) desde la década de 1990.

Sin embargo, las averiguaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) no se oficializan hasta marzo de 2020, durante el primer mandato de Trump.

Es entonces cuando el Departamento de Justicia reconoce formalmente que el cartel existe y asegura que Maduro y el titular de Interior venezolano, Diosdado Cabello, son sus líderes, algo que la Administración Trump reiteró el pasado julio. Bajo este argumento, Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita la captura de Maduro y otros dirigentes del cartel, algo que el régimen niega.

Gobiernos como los de Daniel Noboa, en Ecuador; Javier Milei, en Argentina, o Santiago Peña, en Paraguay, han reconocido a la banda también como organización terrorista, mientras que el presidente colombiano, Gustavo Petro, defiende que el cartel "no existe" y que el responsable de traficar cocaína desde la región es en realidad un grupo que dice que está integrado por capos que operan desde Europa y Medio Oriente.

Publicidad

El centro de investigación independiente sobre criminalidad y narcotráfico InSight Crime describe al Cartel de los Soles como un grupo que no es "jerárquico ni ideológico" y cuya estructura "está constituida por una red difusa de células" incrustadas en los poderes públicos venezolanos, especialmente en el Ejército.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS CARACOL Y AGENCIA EFE