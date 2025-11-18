En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA
TRUMO HABLA DE COLOMBIA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Este es el audio por el que médica que habló de Nicolás Maduro fue condenada a 30 años de prisión

Este es el audio por el que médica que habló de Nicolás Maduro fue condenada a 30 años de prisión

Marggie Orozco, que sufre de depresión crónica por la muerte de dos hijos, sufrió un infarto estando detenida y no recibe tratamiento adecuado, por lo que sus familiares temen por su vida.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 18 de nov, 2025
Comparta en:
Este es el audio por el que médica que habló de Nicolás Maduro fue condenada a 30 años de prisión
KARL-JOSEF HILDENBRAND / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP - Captura de pantalla

Publicidad

Publicidad

Publicidad