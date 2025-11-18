En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Presidenta de México rechaza declaraciones de Trump sobre ataques: "No queremos intervenciones"

Presidenta de México rechaza declaraciones de Trump sobre ataques: "No queremos intervenciones"

“Yo le he dicho en todas las ocasiones (a Trump) que podemos colaborar”, pero “que nosotros no aceptamos una intervención de ningún Gobierno extranjero”, declaró Claudia Sheinbaum. Sin embargo, el mandatario de EE. UU. dijo no estar “contento” con el país azteca.

Por: EFE
Actualizado: 18 de nov, 2025
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Presidenta de México rechaza declaraciones de Trump sobre ataques: "No queremos intervenciones"
