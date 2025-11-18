Extraña muerte de familia tras alojarse en un hotel: fallecieron tras ser dados de alta del hospital

Una familia de turistas turco-alemanes murió tras alojarse en un hotel de Estambul, en Turquía. Al parecer, la causa es una intoxicación que se produjo en el sitio donde se alojaron.

La investigación se centró primero en una posible intoxicación por comida, lo que desató un debate sobre higiene alimentaria, si bien no hay por el momento datos sobre los resultados de los laboratorios. (Lea también: ¿En qué va la investigación por muerte de familia en San Andrés? Pariente revela cruda hipótesis)



Tras ser dados de alta se agravaron

El martes 11 de noviembre, los cuatro miembros de la familia, que habían llegado de Alemania el domingo anterior, comenzaron a experimentar náuseas y vómitos, y acudieron al hospital al día siguiente.

Tras recibir un tratamiento con suero, todos fueron dados de alta y regresaron al hotel, donde pasaron el resto del día. Su estado se agravó hacia la medianoche hasta perder el conocimiento y fueron trasladados de urgencia a una clínica.



Los dos niños, de 3 y 6 años, murieron el jueves, la madre al día siguiente y el padre, que estaba en coma, falleció el lunes 17 de noviembre. Fueron identificadas como Servet y Cigdem Bocek, y los niños Kadir y Masal.



Sospechas sobre la intoxicación de la familia en Turquía

La investigación se centró primero en una posible intoxicación alimentaria, por lo que las autoridades precintaron el restaurante en el que la familia había cenado el martes, en el barrio costero de Ortakoy, al pie de un puente que cruza el Bósforo.



Al no rastrearse otros clientes afectados de estos establecimientos, pero detectarse síntomas en otros dos turistas alojados en el mismo hotel, situado en el barrio de Fatih, cerca de la península histórica de Estambul y cuyo nombre no ha sido revelado, la Policía evacuó y precintó ese establecimiento el domingo.

Los otros huéspedes afectados fueron hospitalizados con afecciones similares, pero más leves, informó Anadolu.

Medios turcos informaron que posteriormente surgieron pruebas de que la familia podría haber estado expuesta a pesticidas en el hotel donde se alojaban.

Según el diario turco Hurriyet, que cita a los investigadores, se roció una sustancia en una habitación de la planta baja del hotel para combatir una infestación de chinches, que podría haber llegado a la habitación de la familia en el primer piso a través de un conducto de ventilación del baño. (Lea también: Muerte de familia bogotana en hotel de San Andrés: lo que reveló la autopsia y qué pasó esa noche)



Once detenidos por la muerte de la familia

Entre los detenidos se encontraban cinco vendedores de comida- incluidos un vendedor callejero de mejillones rellenos y un vendedor de dulces-, el dueño del hotel, dos empleados y tres personas de la empresa de control de plagas, según se informó, sin precisar cuándo fueron detenidas.

El presidente Recep Tayyip Erdogan declaró tras una reunión de gabinete que "nuestras fuerzas de seguridad y fiscales llevarán a cabo las investigaciones necesarias para determinar las causas de estas muertes".

La madre y sus hijos fueron enterrados el sábado en una ceremonia en su pueblo natal en la zona de Bolvadin, en el centro de Turquía, a unos 240 kilómetros (150 millas) al suroeste de Ankara, según informaron varios periódicos turcos.

