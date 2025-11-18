En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Extraña muerte de familia tras alojarse en un hotel: fallecieron tras ser dados de alta del hospital

Extraña muerte de familia tras alojarse en un hotel: fallecieron tras ser dados de alta del hospital

Una pareja de esposos y sus dos hijos, de 3 y 6 años, son las víctimas fatales. Aunque inicialmente se pensó que se trataba de una intoxicación por comida, encontraron pistas que apuntan al hotel donde se alojaron. ¿Qué descubrieron?

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 18 de nov, 2025
AFP

