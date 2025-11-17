En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA
HAROLD AROCA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Trump dice que le “enorgullecería” destruir “fábricas de cocaína” en Colombia: Petro le respondió

Trump dice que le “enorgullecería” destruir “fábricas de cocaína” en Colombia: Petro le respondió

“No dije que lo haría, pero me enorgullecería hacerlo”, expresó el mandatario, que tampoco descartó lanzar ataques contra México: “Lo que sea necesario para detener las drogas”.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 17 de nov, 2025
Comparta en:
Trump dice que le “enorgullecería” destruir “fábricas de cocaína” en Colombia: Petro le respondió
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad