Trump dice que le “enorgullecería” destruir “fábricas de cocaína” en Colombia: Petro le respondió

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en su ofensiva militar en el Caribe y el Pacífico ha destruido 21 supuestas narcolanchas, se refirió a Colombia y sus laboratorios de cocaína, señalando que si pudiera hacerlo, los destruiría personalmente. (Lea también: Trump mencionó a Colombia cuando se refirió a sus planes militares en Venezuela)

"Colombia tiene fábricas de cocaína, donde la producen. ¿Destruiría yo esas fábricas? Me enorgullecería hacerlo personalmente. No dije que lo haría, pero me enorgullecería hacerlo”, dijo el mandatario.

De una forma similar habló al referirse a México. Preguntado sobre si aprobaría una operación antidrogas estadounidense en el país azteca, el republicano respondió: "¿Lanzaría ataques en México para detener (el tráfico de) drogas? Está bien para mí. Lo que sea necesario para detener las drogas".



"No dije que lo haré, pero estaría orgulloso de hacerlo porque vamos a salvar millones de vidas al hacerlo", remarcó.



Las palabras de Trump suponen un cambio de tono, pues hasta ahora ha elogiado a la presidenta Claudia Sheinbaum por su cooperación con Estados Unidos en el combate al narcotráfico.



La respuesta de Petro a las palabras de Trump

El presidente Gustavo Petro reaccionó a lo expresado por el estadounidense, que ha incrementado drásticamente el número de fuerzas estadounidenses en el Caribe con el argumento de enfrentar narcotraficantes con base en varios países de América Latina.

Citando las palabras de Trump de sentirse “orgulloso”, el colombiano expresó: “Cómo me sentiré de orgulloso que en mi gobierno se han destruido 10.366 laboratorios de producción de cocaína. (Marco) Rubio no le ha contado a Trump, nadie le dice”.



¿Qué dijo Trump sobre Maduro?

El mandatario dio estas declaraciones a la prensa en el Despacho Oval en medio de la Operación Lanza del Sur que ha ordenado para combatir el narcotráfico en Latinoamérica y que ha elevado especialmente la tensión con Venezuela ante un posible ataque estadounidense dentro de su territorio.

"Probablemente hablaré con él, yo hablo con mucha gente", aseguró al ser preguntado sobre la posibilidad de hablar con Nicolás Maduro antes de realizar un ataque militar sobre intereses venezolanos en un momento en que Washington ha redoblado su despliegue en el Caribe, al cual el Pentágono ha denominado Operación Lanza del Sur.

Trump dijo que Maduro que "no ha sido bueno con EE. UU." y acusó de nuevo a su régimen de enviar inmigrantes ilegales, incluyendo a miembros de la banda Tren de Aragua, a su país.

"No me entusiasman quienes gobiernan Venezuela. Amo a Venezuela. Amo al pueblo venezolano, pero lo que le han hecho a este país es inaceptable", añadió sobre el régimen en Caracas. "Veremos qué pasa. En un momento dado estaré hablando con él", añadió sobre Maduro.

Trump ya aseguró el domingo que "podría haber discusiones" con el líder del régimen "porque Venezuela quiere hablar", mientras que el viernes aseguró haber tomado ya una determinación sobre qué medidas implementar con respecto al país caribeño, sin desvelar más detalles.

El Departamento de Estado de EE. UU. anunció que designará, a partir del 24 de noviembre, como organización terrorista extranjera (FTO, en inglés) al Cartel de los Soles, un grupo al que Washington vincula con Maduro. (Lea también: Esto significa que Cartel de los Soles sea designado organización terrorista: ¿ultimátum a Maduro?)

