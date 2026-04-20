Dos fuertes temblores sacuden Ecuador en la noche del 20 de abril: magnitud y epicentro

La noche del lunes 20 de abril estuvo marcada por la ocurrencia de dos movimientos sísmicos en territorio ecuatoriano, los cuales se registraron casi de manera simultánea. Según el Servicio Geológico Colombiano. Ambos eventos, con magnitudes superiores a 5, se produjeron a la misma hora y en zonas cercanas del norte del país.



El primero de los sismos alcanzó una magnitud de 5.4 y tuvo como epicentro el municipio de Cotacachi, según el reporte de la agencia USGS. De acuerdo con la información oficial, el evento ocurrió a las 9:22 p.m. hora local y presentó una profundidad de 119 kilómetros.

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El informe técnico también precisó que el movimiento telúrico se localizó en las coordenadas 0,37° de latitud y -78,34° de longitud. Entre los puntos cercanos al epicentro se encuentran las localidades de Cotacachi, a unos 10 kilómetros, así como Imantag y Quiroga, ambas a aproximadamente 11 kilómetros de distancia.



Otro temblor en Ecuador

De manera paralela, un segundo sismo fue reportado con una magnitud de 5.3 en la región fronteriza entre Colombia y Ecuador. Este evento también se registró a las 9:22 p.m. hora local y tuvo una profundidad mayor, estimada en 131 kilómetros.

El reporte de este segundo movimiento fue emitido por el Servicio Geológico Colombiano, que ubicó el epicentro en las coordenadas 0,38° de latitud y -78,44° de longitud. De acuerdo con los datos entregados, los municipios más cercanos al punto de origen fueron Plaza Gutiérrez, a 7 kilómetros; Apuela, a 10 kilómetros; y 6 de Julio de Cuellaje, a 11 kilómetros, todos en territorio ecuatoriano.



La coincidencia en la hora de origen de ambos eventos, así como su cercanía geográfica, sugiere que podrían estar relacionados dentro de la dinámica sísmica de la región, caracterizada por la interacción de placas tectónicas. No obstante, hasta el momento los organismos oficiales no han emitido un pronunciamiento.



Pese a la magnitud de los eventos, no se ha informado oficialmente sobre daños materiales ni personas afectadas como consecuencia de estos movimientos. De acuerdo con reportes de medios locales, el movimiento telúrico se percibió con fuerza incluso en Quito. Asimismo, internautas en redes sociales informaron que el sismo también fue sentido en ciudades como Guayaquil, Esmeraldas, Santo Domingo y El Carmen, entre otros puntos del país.

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La región donde se registraron los temblores es conocida por su actividad sísmica frecuente, debido a su ubicación en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad tectónica en el mundo. Allí, la interacción entre placas genera acumulación de energía que eventualmente se libera en forma de sismos.

Las autoridades y organismos de gestión del riesgo mantienen monitoreo constante sobre este tipo de eventos, con el fin de evaluar posibles réplicas o variaciones en la actividad sísmica. Asimismo, reiteran la importancia de que la ciudadanía esté preparada ante este tipo de fenómenos naturales.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co