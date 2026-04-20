VIDEO | Turista murió en medio de balacera en una pirámide de Teotihuacán, México

Una turista canadiense murió este lunes tras un tiroteo registrado en una pirámide de la zona arqueológica de Teotihuacán, uno de los centros turísticos y patrimoniales más emblemáticos de México, según informó el Gabinete de Seguridad. “De acuerdo con información preliminar, un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida. Lamentablemente una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida”, señalaron en un mensaje en redes sociales las autoridades mexicanas.

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Según la información, varias personas habrían resultado lesionadas, pero ya reciben atención médica en el lugar. Mientras tanto, algunos testigos difundieron videos de los momentos de pánico, cuando el hombre se subió a la Pirámide de la Luna y desde allí empezó a disparar. Una mujer gritó "llamen a la policía”, mientras turistas, algunos de ellos extranjeros, abandonaban apresuradamente el sitio entre escenas de confusión.



Minutos después, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó los hechos y expresó su “sincera solidaridad” con las personas afectadas y sus familias. Asimismo, señaló que está en contacto con la embajada canadiense. “He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales”, apuntó. Finalmente, afirmó que estará atenta al evento y que se seguirá informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad.



Tras los hechos, elementos de la Guardia Nacional y de la policía del Estado de México desplegaron un operativo y acordonaron la zona arqueológica, ubicada a unos 50 kilómetros de la capital mexicana, mientras continúan las investigaciones. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de la turista que murió ni la del atacante, sin embargo, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), precisó que hay otras seis personas lesionadas, cuatro de ellas por arma de fuego y dos más por caídas, quienes fueron trasladadas a hospitales cercanos para su atención médica.

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Teotihuacán, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, es uno de los destinos más visitados del país y recibe cada año a millones de turistas atraídos por las pirámides del Sol y de la Luna.

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Se reportó hace unos momentos una balacera en las pirámides de Teotihuacán.



Turistas y testigos del lugar señalan que un hombre subió a la Pirámide de la Luna y abrió fuego contra los presentes.



En breve más información... pic.twitter.com/XxbYn6L7U9 — Fernanda Familiar (@qtf) April 20, 2026

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