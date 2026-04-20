Mujer trans colombiana está desaparecida en Chipre tras derrumbe de un edificio: esto se sabe

Una familia en Barranquilla se encuentra en medio de la incertidumbre tras conocer que una de sus integrantes, identificada como Leonela Alemán, desapareciera en la isla de Chipre tras el derrumbe de un edificio, que dejó dos personas fallecidas.



Leonela, integrante de la comunidad LGTBIQ+, se encontraba de viaje turístico por Europa. Su familia señaló que el 31 de marzo, previo a su viaje al continente europeo, pasó la noche en Bogotá y luego viajó a la ciudad de Estambul, Turquía, desde donde se desplazó hacia Chipre, específicamente a la ciudad de Limassol.

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Tras el derrumbe, ocurrido el pasado 11 de abril, las autoridades han encontrado dos cuerpos sin vida. Según el medio Euro News, el lugar se encontraba ocupado por ciudadanos extranjeros y que en las once habitaciones se hospedaban por lo menos 20 personas, aunque no todas se encontraban en el lugar tras el incidente.



"Dicen que hay dos muertos, pero no nos informan quiénes”: familiar de mujer trans desaparecida en Chipre

Johana Alemán, hermana de Leonela Alemán, le dijo al medio El Heraldo que “el celular marca donde ocurrió el derrumbe, en el edificio donde ocurrió el derrumbe, y está hospedada en ese edificio. Nos intentamos comunicar con el cónsul, nos dicen que hasta mañana es que nos brindan información, y la verdad que, como familia, estamos desesperados porque no sabemos si está en los atrapados por los escombros o en qué estado está. Dicen que hay dos muertos, pero no nos informan quiénes”.

Además, señaló que la familia no ha recibido el acompañamiento esperado por parte de las autoridades. “Mi mamá se dirigió hasta un consulado que hay acá de Chipre, estaba cerrado. También, en la Fiscalía estaba cerrada, por el 122 intentamos, pero dicen que, como ella está fuera del país, toca con el consulado”.



También señaló que su hermana se dedica al contenido de redes sociales como TikTok e Instagram y que le ha escrito a ella por estos medios, pero no ha recibido respuesta.



"Quiero saber si está viva o no": hermana de mujer trans desparecida en Chipre

Finalmente, indicó que su hermana tenía planeado pasar primero por Francia antes de regresar a Colombia. “Nos prometió que antes de junio estaba acá. Quiero saber si está viva o no. No sabemos en qué estado se encuentra, si está lesionada en un hospital. Llevamos tres días sin dormir”, concluyó.



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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

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