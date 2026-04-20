“Es algo surreal": actriz de ‘Sin senos sí hay paraíso’ relata angustia tras ataque en producción

En medio de la conmoción que dejó el ataque registrado en una locación de la serie Sin senos sí hay paraíso, cada vez se conocen más detalles de lo sucedido en el centro de Bogotá. En diálogo con Mañanas Blu, la periodista Camila Zuluaga conversó con la actriz Marisol Correa, quien se encontraba en medio del rodaje cuando se conoció la noticia del ataque.



“Realmente muy difícil, muy duro, muy doloroso, como que ya han pasado dos días y todavía como que se siente el impacto”, expresó la actriz, al recordar lo sucedido. Según explicó, el equipo no se encontraba en el lugar exacto donde ocurrió el ataque, sino en otra locación de grabación, mientras que donde se concentran los vehículos, vestuario y maquillaje estaba ubicado en inmediaciones del Instituto Roosevelt.



Correa relató que el momento en que se enteraron de lo ocurrido. “Cuando nos llega la noticia pues inmediatamente es muy raro porque uno no entiende”, dijo. En ese instante, el equipo se encontraba grabando una escena de juicio relacionada con problemáticas sociales, lo que hizo aún más impactante la coincidencia entre la ficción y la realidad. “Es como dicen por ahí que muchas veces la realidad supera a la ficción. Es algo surreal, algo que nadie se espera”, añadió.

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La actriz también describió el ambiente dentro del equipo de trabajo, destacando los lazos que se construyen durante una producción de este tipo. “En un rodaje somos muchas personas que nos vemos todos los días (…) y somos una familia”, afirmó.

Sobre lo ocurrido, la actriz respaldó la reacción de sus compañeros, quienes intentaron contener al agresor. “Lo que hicieron los compañeros fue precisamente evitar que esto fuera una tragedia mayor”, señaló. De acuerdo con su testimonio, las personas que intervinieron actuaron en defensa propia ante un ataque inesperado.



¿Qué sucedió con el rodaje?

En medio de versiones que circularon en redes sociales, la actriz también desmintió que la producción hubiera continuado grabando tras conocerse el ataque. “No, no, definitivamente no (…) apenas se supo la noticia, se dio el fuera del aire”, aclaró. Según detalló, inicialmente comenzaron a circular rumores, tras lo cual la grabación fue suspendida y se pidió al equipo mantener la calma mientras se evaluaba la situación.



“Vamos a mantener la calma, algo acaba de suceder”, fue el mensaje que recibieron, mientras permanecían en la locación a la espera de que las autoridades garantizaran condiciones seguras para evacuar el lugar.



Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue el tema de la seguridad en este tipo de producciones. Correa señaló que, en términos generales “No hay como unos protocolos de seguridad establecidos”, afirmó, indicando que muchas veces la protección recae en el mismo equipo logístico.

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Pero recalcó que no se encontraban grabando en los exteriores, "nosotros no estábamos grabando en la calle; estábamos dentro de una locación, que era una universidad. El base campera el parqueadero del Instituto Roosevelt, y esto sucedió en la calle".

Además, advirtió sobre el riesgo que enfrentan quienes trabajan en estos espacios. “Estamos completamente vulnerables, fácilmente cualquier persona puede entrar a donde estamos nosotros y no nos damos cuenta”, explicó, haciendo un llamado a reforzar las medidas de seguridad tanto por parte de las productoras como de las autoridades.

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El lamentable ataque ocurrió el 18 de abril en Bogotá, cuando un hombre agredió con arma cortopunzante a miembros del equipo en las afueras del lugar de grabación. El hecho dejó dos personas fallecidas y un herido, además de la muerte del agresor tras ser reducido.

Marisol se refirió a las dos personas de la producción que fallecieron. A Nicolás Perdomo, integrante del equipo de logística, lo describió como “una persona joven, muy diligente, muy buena persona, un gran amigo”. Asimismo, destacó la labor de Henry Martínez, conductor del equipo, a quien describió como alguien comprometido con su trabajo. “Estos trabajos que no son tan visibles hacen posible que muchos de nosotros brillemos”, expresó.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co