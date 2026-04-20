Estas son las identidades de los colombianos heridos en tiroteo en México: hay un niño de seis años

Dos personas fallecieron y al menos 13 quedaron heridas tras un tiroteo en una zona turística de Teotihuacán, México, donde un hombre abrió fuego en una pirámide y luego se quitó la vida. Cuatro de los lesionados son de nacionalidad colombiana, y uno de ellos es un niño de seis años, quien sufrió una herida de bala.

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Algunos testigos de los hechos, ocurridos en la tarde de este lunes, difundieron videos de los momentos de pánico, cuando el hombre se subió a la Pirámide de la Luna y desde allí empezó a disparar. Una mujer gritó "llamen a la policía”, mientras turistas, varios de ellos extranjeros, abandonaban apresuradamente el sitio entre escenas de confusión.



El individuo, que en algunas fotos se observa con el rostro parcialmente cubierto por una mascarilla oscura, parecí llevar una arma corta en la mano. Al escucharse el primer disparo, varias personas se protegieron en el suelo a unos metros de distancia del agresor. Autoridades federales hallaron "un arma de fuego, un arma blanca (cuchillo) y cartuchos útiles" en el sitio, que permanece bajo resguardo de policías estatales y la Guardia Nacional, de acuerdo con un comunicado del Gabinete de Seguridad federal.



El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, informó en entrevista con Foro TV que la situación “ya está controlada” y detalló la nacionalidad de los heridos tras el tiroteo registrado en la Pirámide de la Luna, aunque no precisó la gravedad de su estado.

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Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los lesionados, sin embargo, en entrevista con la cadena N+, Marco Antonio Franco Hernández, subcoordinador Nacional de Socorros de la Cruz Roja Mexicana, reportó que una de las personas heridas está en estado crítico y fue trasladada en un helicóptero a un hospital de alta especialidad.

En el lugar, además del agresor, falleció una mujer canadiense. La canciller de ese país, Anita Anand, describió el incidente como "un horrible acto de violencia armada" y señaló que se ha mantenido en contacto con autoridades mexicanas.



Estas son la identidades de los ciudadanos lesionados en tiroteo en México

Las autoridades colombianas en México confirmaron que hay dos connacionales que sufrieron heridas de bala, entre ellos el menor de edad, mientras otras dos mujeres fueron llevadas a centros médicos por caídas y ansiedad. Estas son sus identidades:



Paola González (36 años)

Diana Castro Calderon (37años, herida de bala)

Luisa Fernanda Puente (22 años)

Cabe resaltar que el lugar del tiroteo es uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de México, ubicado a apenas 50 kilómetros de Ciudad de México y declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó los hechos, expresó su solidaridad con las víctimas y señaló que su Gobierno está en contacto con la embajada de Canadá, al tiempo que instruyó una investigación a fondo del caso.

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*Con información de EFE y AFP