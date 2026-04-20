Atleta brasileña se ahogó mientras participaba en una competencia internacional

Un hecho trágico enluta al mundo del triatlón. Se trata del fallecimiento Mara Flávia Araújo, triatleta brasileña, quien fue hallada sin vida luego de ahogarse en la competencia Ironman Texas. Según se sabe, la mujer de 38 años estaba participando en la prueba de resistencia, pero los hechos no se desarrollaron como se esperaba.



¿Qué fue lo que pasó?

Mara Flávia Araújo competía junto a cientos de atletas en la competencia de resistencia que inició a las 6:30 de la mañana en North Shore Park, en las afueras de Houston. A lo largo de la prueba los atletas debían pasar por diferentes pruebas de exigencia en diferentes terrenos.

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La brasileña llevó a cabo de manera espectacular los primeros circuitos; sin embargo, la situación cambió cuando la participante llegó a la parte de la natación, la cual se llevó a cabo en el lago Woodlands, Texas. De manera inesperada, de un momento a otro no había reporte de Mara Flávia Araújo.

Sobre las 7:30 de la mañana, las autoridades y los bomberos de Woodlans fueron alertados sobre la desaparición de la deportista de 38 años. Detallaron que se dejó de saber de la mujer en un tramo de la competencia de natación que tenía una longitud de 3,9 kilómetros (2,4 millas) en aguas con temperaturas cercanas a los 23 °C (73 °F).



Palmer Buck, jefe de bomberos, señaló que minutos después de la llamada de alerta "ya teníamos una lancha de rescate en el lugar; formaban parte del equipo de apoyo para la prueba. Nos avisaron al llegar que estaban buscando cerca de una boya a una nadadora desaparecida". Luego de varias horas de búsqueda, desafortunadamente lo que encontró fue el cuerpo sin vida de la brasileña.



"La víctima fue encontrada a unos tres metros de profundidad en el fondo del lago. El equipo de buceo la rescató alrededor de las 9:37 y la trasladó a la orilla, donde se confirmó su fallecimiento", agregó Buck. Según su sitio web, el Ironman Texas incluye una natación de 2.4 millas, un recorrido en bicicleta de 112 millas y una carrera de 26.2 millas.

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Por su parte, desde la organización del evento expresaron en un comunicado en redes que "lamentamos profundamente confirmar el fallecimiento de un participante durante la prueba de natación del triatlón IRONMAN Texas de hoy. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a la familia y amigos del atleta y les ofrecemos nuestro apoyo en estos momentos difíciles. Agradecemos la ayuda de los servicios de emergencia".

Shawn McDonald, voluntario que participó en la labor de rescate de Mara, señaló que "me lancé al agua de inmediato y comencé a buscar… Después de aproximadamente un minuto bajo el agua, sentí su cuerpo con el pie. Salí a la superficie, tomé lo que me pareció la respiración más profunda que he tomado en mi vida y volví a bajar. Ella ya no estaba. Perdí la cuenta de cuántas veces me sumergí durante la siguiente hora".



¿Quién era Mara Flávia Araújo?

Mara llevaba cerca de una década compitiendo en triatlones, con varias participaciones en ediciones previas del Ironman. De hecho, llegó a ocupar el tercer puesto en el Triatlón de Brasilia y dos clasificaciones mundiales para el Ironman 70.3.

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Aunque todavía no se ha conformado la causa de muerte de la atleta de 38 años, se presume que el motivo fue ahogamiento. Un conocido de la deportista reveló que días antes la mujer se encontraba enferma y le sugirieron no participar, a pesar de esto ella insistió en seguir su camino hacia el triatlón.

"Estaba enferma antes del viaje, no se encontraba bien. Mi mujer y yo le dijimos que estaba demasiado débil para la carrera, pero ella insistió en que estaba bien. Todavía no puedo creer lo que ha pasado", indicó el amigo de la deportista brasileña.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co