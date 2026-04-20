Joven fue a entrevista de trabajo y acabaron con su vida: familia cuestiona actuación de autoridades

Edith Guadalupe era una joven de 21 años que se encontraba en búsqueda de trabajo; sin embargo, hoy esos sueños quedaron truncados tras un crimen que ha generado indignación y cuestionamientos en México sobre la actuación de las autoridades. Luego de que fuese asesinada tras acudir a una entrevista y no llegara a su casa. Su familia denuncia la inacción por parte de las autoridades.



De acuerdo con el informe, Edith salió de su casa en Iztapalapa el pasado 15 de abril con destino a una supuesta entrevista laboral que, según informó Azteca Noticias sería en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Imágenes muestran el momento en que abordó una motocicleta por aplicación para trasladarse al lugar. Sin embargo, después de llegar, su familia perdió todo contacto con ella.

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La preocupación fue inmediata. Esa misma noche, familiares acudieron a la Fiscalía para reportar su desaparición. Según su testimonio, pese a contar con información relevante, no obtuvieron una respuesta oportuna. “Mi hija desapareció a partir del 15 de abril de este año. Yo hablé con mi niña, iba a ir para ir a ver lo de un trabajo”, relató su madre, Claudia Zaldívar.



Familia denuncia inacciones de las autoridades

Uno de los elementos clave fue una ubicación que Edith alcanzó a compartir con sus familiares. Con ese dato, se dirigieron a un inmueble ubicado en la Avenida Revolución 829. “Con esa ubicación nos movimos. Fiscalía no nos hizo caso y esa ubicación era este edificio”, explicó Magdalena, tía de la víctima. A pesar de ello, denuncian que la revisión del lugar no se realizó de manera inmediata.

La familia incluso asegura que, en medio de la búsqueda, hubo solicitudes irregulares de dinero para adelantar las diligencias. “Nos pedían este dinero para poder agilizar el acceso a los videos”, afirmó otro familiar de Edith, agregando que les indicaron que “por abajo del agua se agilizan las cosas”. Estas afirmaciones derivaron en la separación de tres funcionarios de su cargo, mientras se adelantan las investigaciones correspondientes.



La investigación se logró gracias a los familiares

Ante la falta de respuesta, sus parientes decidieron intensificar la búsqueda por su cuenta. Durante varias horas bloquearon vías cercanas al inmueble señalado, convencidos de que Edith podría encontrarse allí. “Si no van a hacer su trabajo como no lo hicieron desde un principio, entonces nosotros entramos a revisar el edificio”, expresó su mamá en su momento.



Horas después, autoridades confirmaron el hallazgo de un cuerpo en el sótano del edificio, específicamente en el área de estacionamiento. Aunque el cuerpo fue trasladado al servicio forense para su identificación, la madre de Edith aseguró que sabía que se trataba de su hija.



“Quede claro fiscalía no hizo nada. Todo fue por la familia de Edith”, afirmó su tía a Telemundo, durante las honras fúnebres, en las que un ataúd blanco acompañó el último adiós a la joven.

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Las investigaciones derivaron en la detención de un hombre identificado como el vigilante del inmueble, señalado por la Fiscalía como presunto responsable del feminicidio. De acuerdo con la versión preliminar de las autoridades, el hombre habría golpeado y atacado a la víctima con un desarmador en múltiples ocasiones”. El detenido permanece en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

No obstante, el caso ha tomado un giro adicional debido a que la defensa del acusado y sus familiares sostienen su inocencia, argumentando presuntas irregularidades en su detención. E

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Otro elemento que ha generado preocupación es el testimonio de una vecina, quien señaló que en ese inmueble se citaba con frecuencia a jóvenes bajo promesas de empleo. Según relató la tía de la víctima, “citaban a las señoritas con la esperanza de colocarlas en algún trabajo”, incluso pidiéndoles acudir solas y sin identificación, lo que abre interrogantes sobre posibles riesgos adicionales que deberán ser esclarecidos por las autoridades.

Mientras tanto, la familia de Edith ha insistido en que no dejará de exigir justicia. Entre el duelo y la indignación, han pedido respeto por su privacidad, pero también han reiterado que continuarán alzando la voz.

El caso sigue en desarrollo y, como han señalado tanto autoridades como familiares, aún quedan múltiples preguntas por resolver. En medio del dolor, el llamado es a que los hechos se esclarezcan con rigor y sin impunidad, en un proceso que permita no solo conocer la verdad, sino también responder a las denuncias sobre la actuación institucional.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co