En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
VOLCAN PURACÉ
AIRBUS
MADURO - TRUMP
DUA LIPA EN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Dos monjas son investigadas por presunta venta de obras del patrimonio de un monasterio

Dos monjas son investigadas por presunta venta de obras del patrimonio de un monasterio

Sor Isabel y Sor Paloma fueron puestas en libertad provisional mientras se investigan denuncias de presunta venta de obras patrimoniales del Monasterio de Velorado.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 30 de nov, 2025
Comparta en:
Dos monjas son investigadas por presunta venta de obras del patrimonio de un monasterio

Publicidad

Publicidad

Publicidad