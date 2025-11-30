Dos monjas son investigadas por presunta venta de obras del patrimonio de un monasterio

Dos monjas se encuentran en problemas con la justicia en el norte de España,luego de ser señaladas de haber comercializado obras de gran valor patrimonial que presuntamente pertenecían a un monasterio.



Tras un periodo de detención que incluyó pasar una noche tras las rejas, las mujeres fueron puestas en libertad provisional mientras las autoridades continúan con la investigación.

De acuerdo con los reportes, las religiosas, identificadas como Laura García de Vietna, conocida también como Sor Isabel, y Susana Varo, conocida como Sor Paloma, se han visto involucradas en hechos poco comunes para monjas, quienes generalmente son recordadas por su labor altruista en favor de los más necesitados.

Estas dos mujeres, ahora exreligiosas, están siendo investigadas por la presunta apropiación indebida y receptación de piezas del patrimonio pertenecientes al Monasterio de Velorado en España.La detención no solo incluyó a las monjas, sino también a un vendedor de antigüedades, todos ellos vinculados a la presunta comercialización de varias obras de arte del convento.



Según información recopilada por la investigación, las mujeres fueron excomulgadas en 2024, de acuerdo con lo reportado por medios internacionales.

¿Cuál es la versión de las monjas?

En medio del proceso, las ambas mujeres ofrecieron su defensa a medios locales. Indicaron que no tenían plena claridad sobre los cargos en su contra al momento de los registros y detenciones, ya que no les fue explicado totalmente lo que estaba ocurriendo.



"No creo que hayamos vendido nunca nada que sea patrimonio que tuviese que quedarse en el convento", manifestó Susana Varo. En su lugar, argumentó que los bienes que vendieron eran "cosas que son del monasterio" y que surgió una oportunidad para venderlas, actuando como cualquier persona lo haría con sus propios bienes para el beneficio de su familia.

Por su parte, Laura de Viedma, relató la dificultad de pasar una noche detenida. "Mi experiencia dura, muy dura, muy difícil, y te ves entre paredes blancas". Comentó que inicialmente sintió ansiedad, pero que pudo superarla a través de la oración, afirmando que rezó "como en toda mi vida" mientras se encontraba detenida.



¿Qué investigan las autoridades?

La investigación, llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil, incluyó un registro a dos monasterios. Durante estas diligencias, las autoridades encontraron un gran número de obras de arte religiosas que, según se presume, habrían sido trasladadas sin la debida autorización.

Además, otras piezas cruciales para la investigación fueron ubicadas en una tienda de antigüedades. Entre los objetos encontrados se menciona un San Antonio de Padua del siglo XVII.

A pesar de la gravedad de los señalamientos de la presunta comercialización ilegal de bienes históricos, este viernes las exmonjas fueron puestas en libertad provisional mientras la investigación continúa su curso. El abogado de las dos mujeres ha señalado que la información que manejan sobre la investigación adelantada por las autoridades es escasa.

Entretanto, las diligencias para esclarecer lo sucedido con los bienes históricos que se encontraban en los antiguos conventos del norte de España se mantienen abiertas en Burgos. El caso ha generado conmoción, contrastando fuertemente la imagen de las monjas con las graves acusaciones de presunta apropiación indebida de piezas que constituyen patrimonio cultural.

