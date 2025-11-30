En vivo
Estados Unidos ofrece mil dólares a migrantes sin papeles que salgan del país: requisitos

Estados Unidos ofrece mil dólares a migrantes sin papeles que salgan del país: requisitos

A través de una aplicación oficial, migrantes indocumentados podrán salir del país, usando una vía voluntaria que incluye mil dólares de ayuda y pasaje, y promete disminuir detenciones.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 30 de nov, 2025
CBP Home: app de Estados Unidos paga mil dólares a migrantes sin papeles que salgan
CBP Home: app de Estados Unidos paga mil dólares a migrantes sin papeles que salgan
Foto de Brett Sayles en Pexels

