Estados Unidos ofrece mil dólares a migrantes sin papeles que salgan del país: requisitos

La Embajada de Estados Unidos, a través del Departamento de Seguridad Nacional, lanzó una iniciativa para que inmigrantes sin papeles puedan salir del país de forma voluntaria. La propuesta está disponible en una aplicación llamada CBP Home. Los interesados deben descargarla, registrarse y solicitar el retorno voluntario. El programa ofrece mil dólares de ayuda por persona, además de asistencia para viajar, incluidos boletos y apoyo en trámites. La idea es facilitar el regreso sin detener a las personas con ICE y con costos más bajos para el gobierno.

La herramienta permite que quien quiera salir envíe una señal de intención de partida. Quien complete su regreso y lo confirme a través de la app recibe los mil dólares. También se gestiona el itinerario y papeles necesarios. Estados Unidos ve esa vía como una salida sin detención ni órdenes de deportación. El proceso en medio lleva hasta tres semanas, según el Departamento. Con esta ruta, los inmigrantes corren menos riesgo de arresto durante su proceso de salida.



“Si se encuentra aquí ilegalmente, la autodeportación es la mejor manera, la más segura y la más económica de salir de Estados Unidos y evitar ser arrestado. El DHS ahora ofrece a los inmigrantes indocumentados asistencia financiera para viajes y un estipendio para regresar a su país de origen a través de la aplicación CBP Home”, señaló la secretaria Kristi Noem.



Una alternativa pacífica a la deportación forzosa

El Gobierno de Estados Unidos busca varias cosas: reducir el costo del proceso de deportación, que promedia $17.121 por persona; disminuir la presión sobre ICE; y ofrecer una alternativa pacífica a la deportación forzosa. La secretaria Kristi Noem respiró esa visión: salida voluntaria como opción más "digna, segura y rentable" comparada con la detención. Desde el lado económico, se planea un ahorro cercano al 70 % del costo de deportación tradicional.



El primer caso público fue una persona que salió de Chicago rumbo a Honduras. Luego confirmaron que en unas semanas se levantaron varios casos más. En mayo de 2025 se hablaba que cerca de 5.000 personas habían usado esa opción. También, la app puso a disposición una función para comprobar salida mediante imagen facial y geolocalización, siempre que la persona estuviera tres millas fuera del país.

"Los extranjeros indocumentados que presenten su intención de autodeportarse voluntariamente en CBP Home también serán despriorizados para la detención y expulsión antes de su salida, siempre que demuestren que están logrando avances significativos en la finalización de dicha salida. Participar en el programa de autodeportación de CBP Home puede ayudar a preservar la opción de que un extranjero indocumentado reingrese legalmente a Estados Unidos en el futuro", señaló el Departamento de Seguridad de Estados Unidos.

Salir voluntariamente no equivale a una amnistía. Quienes estén ilegales en el país y no usen la app podrían enfrentarse a arresto, multas y prohibiciones para volver. La opción voluntaria evita multas y reduce posibilidades de detención temprana. Si permanecieron más de un año sin papeles, la salida voluntaria activa una restricción de reingreso de diez años.



¿Las familias pueden viajar juntas con esta opción?

Una familia que decida utilizar la app debe completar la sección de Intent to Depart para cada miembro que participará. El Departamento de Seguridad Nacional se encarga de gestionar los pasajes o los documentos de viaje para todos los inscritos. Una vez que cada persona haya salido del país y la app lo verifique, cada miembro recibirá el bono de mil dólares. Este enfoque permite que la salida sea:



Coordinada: se planifica el itinerario para todos los integrantes en una sola acción.

Segura: evitan detención durante el proceso al ser parte del programa voluntario.

Económica: aunque solo se ofrece un bono por persona, la gestión conjunta puede abaratar costos logísticos.

