Duro relato de mamá de colombiano en poder de Ejército ruso: "No me le vayan a hacer nada"

En abril de 2024, Miguel Ángel Cárdenas, un caleño de 32 años, tomó la decisión de hacer parte de un grupo de combatientes colombianos en Ucrania.

>>> También le puede interesar: Exalcalde apareció desde un inodoro durante sesión del Ayuntamiento transmitida por Zoom

Hoy, casi dos meses después de su partida, lo que parecía ser un sueño para mejorar la situación económica de su familia, se convirtió en su peor pesadilla.

“Ucrania en ese punto nos mintió porque nos dijo que íbamos solamente a cuidar y nos terminaron fue acribillando. Yo me rendí al Ejército de Rusia”, contó Cárdenas.

Publicidad

Mientras él está preso en manos de los rusos, su familia en Cali vive zozobra y pide ayuda para que pueda volver a casa.

“Le pido encarecidamente, con el corazón en la mano, que me devuelvan a mi hijo sano y salvo. Que no me le vayan a hacer nada. Que me lo me lo protejan, que me lo traigan aquí. Que si él lo hizo, no lo hizo por malo, sino por el porvenir de los hijos, de mí y de mi otro hijo”, suplicó, en medio de llanto, Blanca Amparo Montilla, madre de Miguel Ángel.

Publicidad

Según la esposa del combatiente en Ucrania, su motivación era poder recibir un buen pago, como se lo habían contado otros amigos que, como él, se fueron a una guerra que no les pertenecía.

“Él empezó a hablar con un amigo de hace mucho tiempo que se fue para allá y le dijo que le estaba yendo bien. Le empezó a hablar de los pagos y que, lo que aquí en Colombia se hacía en un año, allá se ganaba en un mes o en quince días, que si salía de enfrentamiento ganaban una bonificación, o sea, que les pagaban más”, relató la mujer.

Hoy la familia de Miguel Ángel solo desea volverlo a ver en Colombia y con vida. Por eso le hacen un llamado al Gobierno nacional para que lleguen a acuerdos con Rusia y pueda regresar a su hogar en Cali.

>>>También puede leer: Lula da Silva le pide a Maduro permitir una amplia presencia internacional en elecciones