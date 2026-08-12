Eclipse solar total hoy, miércoles 12 de agosto: ¿a qué hora comienza y dónde será visible?

Este miércoles 12 de agosto de 2026 tendrá lugar uno de los eventos astronómicos más esperados de la década: un eclipse solar total que será visible en varias regiones del hemisferio norte. Durante este fenómeno, la Luna se ubicará entre la Tierra y el Sol, bloqueando temporalmente la luz solar y proyectando su sombra sobre una franja específica del planeta. Un eclipse solar total es un fenómeno en el que la Luna llega a tapar por completo al Sol, y puede cruzar más de un continente. Solo es contemplado por aquellos observadores que se encuentran en la llamada línea de totalidad del eclipse.

Un mapa del mundo sobre este fenómeno durante el siglo XXI sitúa en cabeza por número de veces a Asia, donde se han visto en seis ocasiones, según el catálogo de eclipses de la NASA. El inminente eclipse del día 12 cruzará España desde Galicia hasta Baleares y se podrá ver también total desde partes de Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico, el extremo norte de Siberia (Rusia) y un pequeño rincón de Portugal. En otras zonas del hemisferio norte, incluyendo partes de EE. UU., Canadá, Europa y el noroeste de África, podrán presenciar un eclipse solar parcial.



¿Cuánto durará el eclipse solar total de este 12 de agosto?

Como parcial, el eclipse será visible en gran parte de Norteamérica y de Europa y en el oeste de África, y la Luna comenzará a tapar el Sol a las 15:34 (hora GMT) en el Mar de Bering y volverá a dejarlo al descubierto por completo a las 21:58, tras un evento astronómico que se habrá prolongado durante 264 minutos (algo menos de cuatro horas y media). El máximo del eclipse se producirá a las 17:46 (GMT) cerca de Islandia, donde la duración de la fase de totalidad se prolongará durante 2 minutos y 18 segundos, un tiempo superior al que tendrá en la amplia franja que cruzará España de oeste a este, una franja que ocupa cerca del 40 por ciento del territorio nacional y sobre la que están hasta 23 capitales de provincia.

En vísperas del evento, primero de un carrusel de eclipses inédito en España (se repetirá un eclipse total de Sol en 2027 y uno anular en 2028), millones de personas aguardan la previsión meteorológica para saber si las nubes les permitirán observar (en todo su esplendor, porque el oscurecimiento o el anochecer se van a producir) un fenómeno que ha trascendido el ámbito científico para convertirse en un acontecimiento social, cultural y económico.



Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología señalan una situación de estabilidad en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados; solo en Galicia, en área cantábrica, el alto Ebro y en zonas del Mediterráneo, el día comenzará con cielos nubosos o intervalos de nubes bajas, pero con una tendencia general a despejar, aunque la nubosidad podría ser más persistente en los litorales de Galicia y del Cantábrico.



Recomendaciones para una observación segura

Las recomendaciones para hacer una observación segura de este fenómeno astronómico excepcional se han agrupado en cinco grandes ámbitos principales de riesgo: los sanitarios -golpes de calor, deshidratación, masificación o efectos de la oscuridad súbita); los de protección ocular (entre los que prima el uso de unas gafas debidamente certificadas con la norma ISO 12312-2 para evitar daños en la retina); o los de movilidad. Hay que planificar el desplazamiento, evitar paradas en arcenes, llevar suministros, prever la posible saturación de las comunicaciones y usar siempre las zonas habilitadas.



Entre las recomendaciones destacan también las referidas al impacto ambiental (respetar las áreas naturales, evitar residuos, las perturbaciones a la fauna y no invadir terrenos privados) o al riesgo de incendios forestales (prohibición del fuego, evitar estacionar sobre vegetación seca y respetar los accesos de emergencia). Las comunidades autónomas y numerosos ayuntamientos, universidades, agencias espaciales, centros de investigación y medios de comunicación han programado retransmisiones en directo y numerosas actividades con motivo del eclipse y han seleccionado cientos de puntos de observación que pueden resultar óptimos para disfrutar con seguridad del evento.

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Con información de EFE

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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