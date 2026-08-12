Departamento de Estado de EE. UU. informa el envío de equipos de búsqueda y rescate a Colombia

El Gobierno de Colombia declaró tres días de duelo para honrar a las víctimas del potente terremoto que deja más de 200 muertos y miles de heridos. Según el decreto, durante ese periodo se izará la bandera nacional a media asta "en los edificios públicos del país y las embajadas y oficinas consulares de Colombia en el exterior" en "honor a todas las personas fallecidas".

Mientras tanto, los rescatistas colombianos trabajan a toda marcha para hallar más personas con vida debajo de los escombros de

los edificios colapsado. De hecho, en Pereira y Cali se han catalogado como milagrosos los hallazgos de sobrevivientes. El Gobierno Nacional también expuso que ya estaba coordinando la llegada de apoyos internacionales.

Y este mismo miércoles, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que, tras la solicitud de la administración del presidente Abelardo de la Espriella, movilizó equipos técnicos de búsqueda y rescate urbano (USAR) del condado de Fairfax, Virginia, y del condado de Los Ángeles, California, para apoyar los esfuerzos de búsqueda y rescate de Colombia.



“Mientras el gobierno colombiano continúa evaluando las necesidades del pueblo colombiano en las secuelas del terremoto de magnitud 7.4 de esta semana, la Administración Trump sigue comprometida a trabajar directamente con ellos y está lista para ofrecer más asistencia de asociación”, detallaron.



Ayudas internacionales a Colombia

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"Ya recibimos de organismos multilaterales propuestas de 1.300 millones de dólares de cooperación de distinto tipo en medio de esta tragedia", dijo este martes el vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, quien destacó que varios países han ofrecido equipos de rescate, ayuda humanitaria y recursos económicos.

La situación contrasta con la incertidumbre que había rodeado hasta ahora la llegada de asistencia internacional, ya que Naciones Unidas señaló que no había recibido una solicitud oficial de Colombia.

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"El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que, luego del sismo que afectó varias zonas del país, la Cancillería hizo un llamado a la comunidad internacional para solicitar apoyo en la atención a la emergencia que permita contrarrestar los puntos críticos con mayor afectación y desastre", señaló por su parte la Cancillería en su cuenta de X.

La Cancillería, por instrucción del presidente, Abelardo de la Espriella, instaló un puesto de mando de cooperación internacional liderado por el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, para coordinar las ofertas de Gobiernos y organismos multilaterales. "Los países del mundo se han pronunciado", señaló Restrepo, quien mencionó entre ellos a Suecia, Turquía, Estados Unidos, El Salvador, Japón, México, Ecuador, Brasil y Suiza.

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