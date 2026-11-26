El excandidato presidencial venezolano Edmundo González Urrutia anunció este jueves sus planes de estar de regreso en Venezuela la próxima semana, en un momento marcado por un mayor aperturismo del nuevo régimen en el país, que ya posibilitó el retorno de su aliada y líder opositora María Corina Machado.

"Pronto estaré en Venezuela para acompañar la peregrinación de nuestra patrona, la Virgen de Coromoto", escribió González Urrutia en un mensaje en su perfil de la red social X. Dicha peregrinación está convocada para el sábado de la próxima semana, 5 de diciembre.

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El excandidato presidencial, exiliado en España desde septiembre de 2024 tras las elecciones presidenciales en las que fue declarado vencedor el ahora depuesto Nicolás Maduro, hizo esta revelación en un mensaje con motivo de la celebración del Día de Acción de Gracias en otros países, que le hizo pensar "en nuestras propias maneras de agradecer".



"Yo, en particular, tengo mucho que agradecer a los venezolanos, a España y a mi familia. Durante este tiempo lejos de Venezuela, sus mensajes, sus oraciones, su compañía y, sobre todo, su cariño me han hecho sentir cerca de casa", añadió el exdiplomático, que agregó: "¿Qué mejor momento para regresar? Después de tanto tiempo lejos de casa, me conmueve pensar que volveré a estar con ustedes".



El anuncio de González Urrutia llega un día después de que Machado adelantara desde Venezuela, sin dar más detalles, que el político estaría "pronto" de vuelta en el país.

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EFE