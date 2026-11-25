Una jueza federal de Florida ordenó este miércoles 25 de noviembre el traslado a California, bajo custodia, de Thomas Markle, padre distanciado de Meghan Markle, para que comparezca ante un tribunal federal de Los Ángeles por dos cargos de posesión de material de abuso sexual infantil. La corte no precisó la fecha del traslado del hombre, de 82 años, y canceló una audiencia preliminar prevista para el 1 de diciembre en Tampa (Florida), según documentos judiciales consultados por EFE.



¿Por qué están acusando a Thomas Markle?

La acusación sostiene que el hombre tenía ese material en Filipinas, donde residió, y en dos depósitos de almacenamiento que alquilaba en Los Ángeles desde 2008, donde agentes del FBI incautaron unos 78 objetos.

Un gran jurado federal de Los Ángeles acusó formalmente a Markle el martes 24 de noviembre de ambos cargos, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, por lo que, de ser declarado culpable, podría recibir una condena de hasta 40 años.

Thomas Markle fue arrestado el pasado 6 de noviembre en Lakeland (Florida), donde residía en una clínica especializada en el cuidado de personas con demencia. Quedó en libertad bajo fianza, pero lo detuvieron de nuevo el 10 de noviembre tras intentar, según la Fiscalía, quitarse la tobillera electrónica. Desde entonces está recluido en la cárcel del condado de Pinellas, en Florida.

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La acusación formal presentada detalla que los días 30 de octubre y 4 de noviembre, "Markle poseyó, a sabiendas, negativos de 35 mm que contenían material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés), el cual había sido enviado, expedido o transportado a través de medios o instalaciones del comercio interestatal o extranjero. En ambas ocasiones, Markle sabía que las imágenes constituían material de abuso sexual infantil y, al menos en una de ellas, aparecía un menor prepúber, así como un menor que aún no había cumplido los 12 años de edad", indicó la nota de la Fiscalía.



Los agendes del FBI encontraron material tanto en Filipinas como en dos instalaciones de almacenamiento alquiladas en Los Ángeles desde 2008. "En el interior de dichas unidades, los agentes incautaron aproximadamente 78 elementos, entre ellos diapositivas, negativos fotográficos y libros que contenían lo que se sospecha es material de abuso sexual infantil", añade el comunicado.



Los detalles de las imágenes, según la nota, muestran a un hombre adulto, que un testigo identificó como Markle, junto a una niña prepúber desnuda en una habitación que parece formar parte de una cadena de moteles en Filipinas. La declaración jurada también describe otras fotografías en las que, al parecer, aparece el sujeto con menores en diversos grados de desnudez.

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Las autoridades filipinas presentaron denuncias penales contra Markle la semana pasada en la ciudad de Cebú, donde se afirma que vivió durante más de un año, indicó el fiscal regional Graeme Elmido. La policía recomendó que Markle fuera acusado de dos cargos de distribución de material de abuso sexual infantil y un cargo de posesión con ese tipo de material conforme a la legislación filipina. "Si las pruebas lo justifican (...) entonces se enviará al señor Markle una citación para una investigación preliminar ordinaria, a fin de que responda a los cargos", apuntó.

Los problemas legales de Markle comenzaron en octubre, cuando el tabloide británico The Sun informó que su hijo, Thomas Markle Jr, había descubierto imágenes de abuso sexual infantil mientras revisaba cajas encontradas en la antigua casa de su padre en Filipinas. Markle había estado viviendo en Cebú hasta que, según los informes, regresó a Estados Unidos a principios de este año.

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Meghan Markle dijo el mes pasado que estaba "profundamente angustiada" por las acusaciones de que su padre poseía imágenes de abuso sexual infantil. Aseguró que había bloqueado el contacto entre él y sus hijos debido a anteriores acusaciones "preocupantes y perturbadoras".

El pasado 19 de noviembre lo declararon mentalmente competente para afrontar el proceso penal durante una audiencia celebrada en un tribunal federal de Tampa.

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*con información de EFE y AFP