Un ciudadano salvadoreño que llevaba más de una década en Estados Unidos fue arrestado el martes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), días después de haber recibido la noticia de que ganó un millón de dólares en la lotería de Massachusetts. Se trata de Ariel Velásquez-Morales, quien ahora permanece bajo custodia de las autoridades migratorias

El arresto se produjo el martes 24 de noviembre en East Boston, el mismo sector donde había comprado el boleto ganador por US$10 en un mercado local. Velásquez-Morales, de nacionalidad salvadoreña, permanece bajo custodia de las autoridades migratorias y podría ser deportado, debido a que, según ICE, se encontraba en el país sin autorización desde hacía más de diez años.



El caso llamó la atención porque, apenas durante el fin de semana anterior, la Lotería de Massachusetts había difundido una fotografía del hombre mientras sostenía un cheque simbólico por US$1 millón. La publicación generó felicitaciones de usuarios en redes sociales, quienes celebraban el resultado que había obtenido con el juego de azar. No obstante, el martes se conoció que ICE había procedido con su detención. La agencia anunció el operativo mediante un comunicado en el que su subdirector de Asuntos Públicos, Micah Bock, hizo referencia al premio que había recibido el salvadoreño. "Parece que se le acabó la suerte", afirmó el funcionario.



¿Por qué ICE detuvo al hombre que ganó US$1 millón en la lotería?

De acuerdo con la información entregada por ICE y recogida por CNN, Velásquez-Morales habría ingresado de manera irregular a Estados Unidos en 2013, durante la administración del entonces presidente Barack Obama. Su llegada se produjo a través del Valle del Río Grande, en Texas, donde fue interceptado por agentes de la Patrulla Fronteriza. En ese momento, las autoridades le entregaron una notificación para que compareciera ante un juez de inmigración y posteriormente lo dejaron en libertad dentro del territorio estadounidense. También le proporcionaron información sobre organizaciones que ofrecían asistencia jurídica gratuita.

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Sin embargo, su situación migratoria tuvo un cambio al año siguiente. Según el comunicado de ICE, en 2014 un juez de inmigración del Departamento de Justicia ordenó su expulsión de Estados Unidos. "Un juez de inmigración del Departamento de Justicia ordenó la expulsión de Velásquez-Morales en 2014, pero él permaneció ilegalmente en el país", señaló la agencia. Desde entonces, el hombre habría continuado viviendo en Estados Unidos pese a la decisión judicial. Su detención se produjo más de una década después de aquella orden y ahora deberá permanecer bajo custodia de las autoridades mientras avanza el procedimiento para su salida del país.



¿Qué pasó con el millón de dólares que ganó en la lotería?

Velásquez-Morales obtuvo el premio mediante un juego de raspadito llamado US$200.000 50X Cashword, de la Lotería de Massachusetts. La dinámica consiste en descubrir palabras completas al raspar una tarjeta con un formato similar al de un crucigrama. Según la entidad encargada del sorteo, el salvadoreño consiguió completar 11 palabras en el primer panel que raspó, resultado que le permitió llevarse el premio principal de un millón de dólares. El boleto ganador lo había comprado por US$10 en un establecimiento de East Boston, una zona en la que posteriormente fue localizado y detenido por ICE.



Aunque el premio anunciado era de un millón de dólares, el hombre eligió recibir el dinero en un solo desembolso. Esta modalidad implicaba un pago de US$650.000 antes de los impuestos, de acuerdo con la información divulgada por las autoridades migratorias. Por ahora, no se ha aclarado qué ocurrirá con ese dinero tras su detención ni si podrá disponer de las ganancias mientras permanece bajo custodia de ICE. La detención de Velásquez-Morales se produce en un contexto de endurecimiento de las medidas migratorias en Estados Unidos durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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