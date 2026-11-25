El gobierno de Donald Trump anunció propuestas de aranceles de Estados Unidos contra 14 economías, incluidas China y la UE, a las que acusa de apoyar a sus industrias mediante subvenciones que considera ilícitas.



Estos gravámenes, que podrían llegar al 20 % en el caso de los productos procedentes de China, no entrarán en vigor hasta dentro de un mes, periodo que permitirá al público y a las empresas presentar observaciones por escrito sobre las propuestas. "Hoy proponemos una serie de aranceles selectivos para responder a este problema de sobreproducción", aseguró el representante de la Casa Blanca para el Comercio (USTR), Jamieson Greer, en una entrevista con CNBC.

Estos nuevos recargos, que se suman a los de al menos el 10 % anunciados a finales de julio y que afectan a unos 60 países con el pretexto de combatir el trabajo forzoso, se presentan al finalizar una investigación iniciada el pasado marzo por Greer.



¿Qué países tendrían nuevos aranceles?

Las medidas propuestas afectan a China y a la UE, así como a India, Bangladés, Camboya, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, Singapur, Suiza, Taiwán, Tailandia y Vietnam. El USTR no se pronunció en este momento con respecto a México y Noruega, también investigados. (Lea también: Trump abre la puerta a la posible retirada de aranceles sobre Colombia y elogia a De la Espriella)

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El gobierno estadounidense considera que el uso de subvenciones por parte de los países afectados provoca una sobreproducción industrial que acaba perjudicando a las empresas estadounidenses.



"Rechazamos firmemente esa idea", aseguró Olof Gill, portavoz de la Comisión Europea. "Por el contrario, Europa es una de las regiones más expuestas a la sobreproducción", especialmente la china, afirmó.



Según la propuesta presentada por la oficina del USTR, los aranceles aplicados no deben superar el nivel de los acuerdos comerciales firmados con algunos socios, lo que al final solo supone un leve aumento adicional respecto a las sobretasas en vigor desde finales de julio. "Nos aseguramos de que nuestra propuesta de aranceles permita respetar los acuerdos que hemos firmado y que ya resuelven parte de los problemas detectados en relación con la sobreproducción", afirmó Greer.

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Una vez que estos recargos entren en vigor, la tasa a los productos europeos o japoneses pasará al 15 %, frente al 10 % vigente hasta ahora.



Nuevos gravámenes a Brasil

En otro anuncio, la Oficina del USTR también propuso aranceles adicionales a productos de Brasil, incluidos aviones, por la supuesta falta de medidas de Brasilia para abordar las preocupaciones comerciales de Washington.

La propuesta de aranceles adicionales a Brasil llega apenas un mes después de la reelección del presidente Lula da Silva y de que su rival Flavio Bolsonaro, apoyado por Trump, se marchara a Estados Unidos inmediatamente después de su derrota.

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La Casa Blanca trata de restablecer los aranceles anulados en febrero por la Corte Suprema, basándose en nuevas justificaciones jurídicas que considera legalmente más sólidas.

Al igual que los recargos sobre el trabajo forzoso impuestos a finales de julio, estos nuevos aranceles se apoyan en una ley federal de 1974 ya utilizada para imponer los que afectan a determinados sectores de actividad concretos, como el acero y el aluminio o el automóvil, que no fueron cuestionados por la decisión del alto tribunal.

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En el pasado, la justicia estadounidense ha autorizado en términos generales los aranceles aplicados en el marco de esta ley, que exige la apertura previa de una investigación por parte del USTR con el fin de determinar si los hechos reprochados generan efectivamente una ventaja competitiva ilícita frente a las empresas estadounidenses.

Pero los recargos destinados a combatir el trabajo forzoso ya son objeto de un recurso judicial, tras una demanda presentada ya a finales de julio por 25 estados estadounidenses, casi todos gobernados por demócratas, una decisión que podría aportar precisiones sobre el futuro de estos nuevos aranceles.

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AGENCIA AFP