La cadena de grandes almacenes Macy's, patrocinador del desfile, anunció este miércoles 25 de noviembre que pospone hasta el sábado su tradicional desfile de Acción de Gracias en Nueva York, EE. UU., debido a la tormenta que azotará la zona y que traerá consigo fuertes lluvias y viento. "La seguridad de los participantes y espectadores es nuestra máxima prioridad y, tras consultar detenidamente con la Alcaldía y las entidades colaboradoras, hemos tomado la decisión de aplazar la celebración de este año", informó Macy's en un comunicado. (Lea también: EE. UU. impondría nuevos aranceles a China, UE, Brasil y otros países: esta es la razón)



La tormenta invernal amenaza con interrumpir el transporte aéreo y por carretera de hasta 80 millones de personas en uno de los momentos de mayor actividad vacacional de los estadounidenses.

"Debido al pronóstico de condiciones meteorológicas severas, el 100º desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's se trasladará al sábado 28 de noviembre", agregó.



Pronóstico climático preocupante

El desfile anual, que coincide cada año con el jueves de Acción de Gracias, tiene un recorrido de cerca de 4 kilómetros, desde Midtown Manhattan hasta la tienda Macy’s en Herald Square, en la Calle 34.

Publicidad

El desfile, que este año cumple 100 años, estaba previsto para el 26 de noviembre, pero ahora pasará a celebrarse el sábado a las 8:30 de la mañana. Según señaló la prensa, la única vez que el desfile de Acción de Gracias de la Gran Manzana ha sido aplazado fue durante la Segunda Guerra Mundial, de 1942 a 1944.



El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que la "fuerte tormenta costera", que tiene lugar en medio del mayor tráfico aéreo en 16 años, podría generar inundaciones, mareas altas extraordinarias ('king tides') y nevadas. El sistema se desplazará a lo largo de la costa este, desde Florida hasta la región de Nueva Inglaterra.



El estado de Nueva York anticipa condiciones invernales, sobre todo en lugares de alta elevación, y la Gran Manzana, la península de Long Island y el Valle del Hudson esperan también lluvias, inundaciones costeras y rachas de viento, anunció la gobernadora Kathy Hochul. La oficina de Gestión de Emergencias de la ciudad de Nueva York indicó que se esperan vientos sostenidos de 30 a 38 millas por hora (mph), con "posibles" rachas de 50 a 60 mph, y los peores momentos entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde del jueves, sobre todo en "puentes y otros lugares elevados".

Publicidad

Mientras, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, declaró este miércoles el estado de emergencia para movilizar recursos por la tormenta.

AGENCIAS AFP/EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL