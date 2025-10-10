En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Edmundo González dice que Nobel a María Corina Machado reconoce lucha por democracia en Venezuela

Edmundo González dice que Nobel a María Corina Machado reconoce lucha por democracia en Venezuela

Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Por: EFE
Actualizado: 10 de oct, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Edmundo y Maria Corina
Getty images

