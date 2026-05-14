Estrellaron un auto contra una joyería para robarla, pero el hurto les salió mal: esto pasó

En video quedó un intento de hurto, que quedó en nada, ocurrido en Inglaterra. Como si fuera una escena de película, pero en la vida real, un grupo de tres asaltantes estrellaron un automóvil contra el edificio de una joyería de la ciudad de Bradford. Los hechos ocurrieron el pasado 11 de mayo y fueron difundidos en redes sociales.



El asalto tuvo lugar a plena luz del día y a la vista de transeúntes que grabaron con sus teléfonos móviles el momento exacto del golpe delictivo. Uno de los videos muestra cómo las personas que estaban dentro del establecimiento comercial empiezan a huir por una abertura que se abrió en la fachada tras el golpe, presas del pánico. Incluso salen dos mujeres musulmanas, una de ellas con un bebé en brazos, para ponerse a salvo. En ese mismo instante, tres personas enmascaradas ingresan al lugar para iniciar su cometido criminal, pero antes intentan retener a un hombre que quiso evitar su ingreso al lugar.



Una persona fue detenida por este hecho como sospechosa de intento de robo, pero posteriormente fue puesto en libertad bajo fianza mientras que avanzan las investigaciones para establecer con precisión las circunstancias de este crimen, segun detalló la Policía de West Yorkshire en un comunicado que cita CNN. Sin embargo, la noticia del hurto tomó un giro drástico cuando las autoridades inglesas revelaron que estos delincuentes no se llevaron nada.

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Banda organizada de musulmanes atraca una joyería en Bradford pic.twitter.com/0Uy0Cp5yJb — Guajiro Digital (@GuajiroDigital) May 14, 2026

El hecho de inseguridad dio rienda suelta a críticas en términos de seguridad en Bradford e Inglaterra en general, que ha sido foco de migración por parte. De acuerdo con datos de la ONU, en Reino Unido hay 9.359.587 de inmigrantes, que conforman 14,02 % de la población. Los paísese que registran mayor procedencia son Polonia, India y Pakistán.



María Paula Rodríguez Rozo

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