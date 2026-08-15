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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / De la Espriella habla con Trump y pide suspender temporalmente aranceles a Colombia por terremoto

De la Espriella habla con Trump y pide suspender temporalmente aranceles a Colombia por terremoto

El presidente de Colombia manifestó que habló con su homólogo estadounidense para agradecerle también "toda la ayuda económica y el apoyo de los equipos de rescate" de Estados Unidos.

Por: EFE
Actualizado: 15 de ago, 2026
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Abelardo de la Espriella y Donald Trump.
Abelardo de la Espriella y Donald Trump.
AFP

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pidió este sábado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, suspender temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos para aliviar a los empresarios mientras afrontan las consecuencias económicas del terremoto que sacudió el lunes varias regiones del país. De la Espriella aseguró que mantuvo una conversación telefónica durante diez minutos con Trump, a quien agradeció "toda la ayuda económica y el apoyo de los equipos de rescate de los Estados Unidos" desplegados tras la emergencia. El mandatario colombiano explicó que planteó a Trump la necesidad de suspender temporalmente el arancel del 12,5% que Estados Unidos aplica a algunas importaciones colombianas como las flores, con el objetivo de aliviar a los empresarios del país mientras afrontan las consecuencias económicas del terremoto.

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"Le dije (a Trump) que tenemos un enorme desafío por delante: reconstruir a Colombia en medio de la situación económica tan difícil y apocalíptica que heredé", señaló De la Espriella en X, en alusión al déficit fiscal de Colombia, equivalente al 6,4 % del PIB en 2025, y a una deuda pública que alcanzó un récord de 1.167 billones de pesos (unos 373.850 millones de dólares) al cierre del primer semestre.

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Según el presidente colombiano, Trump expresó sus condolencias por las víctimas del terremoto y su solidaridad con las familias afectadas, y le manifestó su "afecto por Colombia" y su apoyo a la reconstrucción del país. "Hoy, más que nunca, la alianza entre Colombia y Estados Unidos es un imperativo para la reconstrucción de nuestra amada nación", afirmó De la Espriella tras la conversación con Trump.

El presidente colombiano también habló este sábado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien agradeció la ayuda humanitaria y el envío de equipos de rescate de Israel a Colombia.

El terremoto, cuyo epicentro estuvo en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, deja hasta este sábado 294 fallecidos, 3.935 heridos y 320 desaparecidos, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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EFE

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