En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
PAPÁ PITUFO
GUSTAVO PETRO
CASO TALIO
ARTEMIS II
HUGO ALBERTO ZULUAGA
DONALD TRUMP

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / El club Alianza Lima se pronunció tras tragedia en su estadio que dejó un muerto y más de 40 heridos

El club Alianza Lima se pronunció tras tragedia en su estadio que dejó un muerto y más de 40 heridos

El club Alianza Lima lamentó la muerte de un hincha en su estadio y aseguró que el hecho no estuvo relacionado con la caída de muros ni fallas estructurales.

Por: EFE
Actualizado: 4 de abr, 2026
Comparta en:
Editado por: Heidy Carreño
El club Alianza Lima se pronunció tras tragedia en su estadio que dejó un muerto y más de 40 heridos
Dejó un muerto y más de 40 heridos-
Captura de pantalla

Alianza Lima expresó sus condolencias a los familiares de un hincha que falleció este viernes dentro de su estadio, en confusos hechos que son investigados por las autoridades y que dejaron también, al menos 47 heridos.

"Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de la persona fallecida, así como nuestra solidaridad con las personas que resultaron heridas", anunció el club limeño en un comunicado.

Además, señaló que de acuerdo con la información preliminar disponible, "el hecho ocurrido no guarda relación con la caída de muros ni con fallas estructurales del recinto deportivo".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

En un primer momento, el Ministerio de Salud informó de que la tragedia ocurrió por el desplome de una pared del Estadio Alejandro Villanueva, y la Policía también sostuvo que había colapsado parte de la estructura.

Últimas Noticias

  1. Actriz de televisión sufrió accidente de tránsito mientras viaja con 7 niños: detalles del siniestro
    Así quedaron los dos vehículos involucrados en el accidente de tránsito.
    TMZ
    MUNDO

    Actriz de televisión sufrió accidente de tránsito mientras viajaba con 7 niños: detalles

  2. Tripulación de Artemis II verá un eclipse solar total durante el sobrevuelo lunar: récord histórico
    La tripulación de la misión Artemis II.
    NASA
    MUNDO

    Tripulación de Artemis II verá un eclipse solar total durante el sobrevuelo lunar: récord histórico

Pero más tarde, el Cuerpo de Bomberos sostuvo que el estadio no estaba dañado, que no tuvieron que rescatar a hinchas entre escombros y que, en principio, se trata "de un tema fortuito en un momento de jolgorio de la barra".

El ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, confirmó a medios locales que el saldo provisional de la emergencia era de un muerto y 47 heridos.

Los hinchas programaron un 'banderazo', una concentración festiva y multitudinaria de animación a su equipo en la víspera del superclásico de la Liga peruana con Universitario de Deportes, este sábado.

Publicidad

Alianza Lima agregó que desde el primer momento se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad y atención de emergencias, brindando asistencia oportuna a los afectados y a sus familiares.

"Nos encontramos colaborando de forma plena y transparente con las autoridades competentes, a fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos materia de investigación con total transparencia", concluyó el conjunto íntimo, mencionando que mantendrán sus esfuerzos en colaborar y mantener informada a la opinión pública sobre el desarrollo de los acontecimientos.

Publicidad

AGENCIA EFE

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Perú

Fútbol

Publicidad

Publicidad

Publicidad