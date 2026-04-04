Temblor de magnitud 5.3 sacude a Ecuador la mañana de este 4 de abril: epicentro y características

Un temblor de magnitud 5.3 se registró en la mañana de este 4 de abril en territorio ecuatoriano, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano, que detalló las características del evento sísmico ocurrido en la provincia de Santa Elena.

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Según la información oficial, el movimiento telúrico tuvo lugar a las 07:23 de la mañana, con una profundidad superficial, lo que explica que haya sido percibido con mayor intensidad por la población cercana al epicentro. La localización del sismo se ubicó en las coordenadas -2,25° de latitud y -80,40° de longitud, en una zona próxima a varios municipios de la provincia del Guayas.

Entre los puntos cercanos al epicentro se encuentran Simón Bolívar, a 10 kilómetros; Juan Gómez Rendón, a 17 kilómetros; y Chanduy, a 35 kilómetros, todos en territorio ecuatoriano. La información también fue respaldada por la Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, entidad que monitorea la actividad sísmica en ese país.



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Debido a la ubicación y a la poca profundidad del evento, el sismo fue reportado como “fuerte” por ciudadanos en distintas zonas de la Península de Santa Elena, así como en ciudades como Guayaquil, La Libertad y Salinas. Los reportes indican que el movimiento fue claramente percibido por la población, generando momentos de alerta entre los habitantes.

Hasta el momento, y de acuerdo con los informes preliminares, no se han reportado personas heridas ni afectaciones graves como consecuencia del temblor. Las autoridades continúan realizando monitoreo y recopilando información sobre posibles daños.

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De acuerdo con la clasificación de la escala de Richter, un sismo de magnitud 5.3 se considera de intensidad moderada o de mediana magnitud, dentro del rango entre 5.0 y 5.9. Este tipo de movimientos telúricos suele ser sentido por la mayoría de la población y puede generar temor, así como la caída de objetos al interior de viviendas o edificaciones.

En cuanto a los efectos estructurales, se estima que los daños suelen ser menores y, en la mayoría de los casos, se limitan a construcciones vulnerables o de baja resistencia. Los daños estructurales significativos son poco frecuentes en este tipo de eventos, especialmente cuando no se presentan condiciones adicionales que incrementen el impacto.

Desde el punto de vista energético, y teniendo en cuenta que la escala de Richter es logarítmica, un sismo de esta magnitud libera una cantidad considerable de energía. Sin embargo, esta no alcanza niveles destructivos a gran escala como los registrados en sismos de mayor magnitud, superiores a 6.0 o 7.0.

Mientras tanto, se mantiene la recomendación general a la ciudadanía de conservar la calma y estar atentos a la información oficial ante cualquier réplica o actualización relacionada con la actividad sísmica en la región.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co