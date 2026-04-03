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Accidente aéreo este Viernes Santo quedó en video: avión se estrelló contra restaurante

En la ciudad de Capão da Canoa, en el estado Rio Grande do Sul, en Brasil, se dio un grave accidente aéreo en la mañana de este viernes 3 de abril. El siniestro quedó en video, específicamente el momento en el que la aeronave se estrella contra un restaurante.

Por: EFE
Actualizado: 3 de abr, 2026
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Editado por: Mateo Medina Escobar
Accidente aéreo este Viernes Santo queda en video: avión se estrelló contra restaurante
Los cuatro ocupantes de la aeronave fallecieron tras el accidente aéreo.
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Un avión monomotor se estrelló este viernes 3 de abril sobre un restaurante en un municipio del estado brasileño de Rio Grande do Sul, provocando la muerte de las cuatro personas que viajaban a bordo, informaron fuentes oficiales. Tras caer en la estructura, se provocó un incendio que fue grabado por varias personas que transitaban a esa hora por la zona.

¿Qué se sabe del accidente aéreo?

El accidente ocurrió en horas de la mañana de este viernes en Capão da Canoa, ciudad de la que había salido la aeronave con destino a São Paulo. Según un comunicado del Cuerpo de Bomberos, el monomotor habría colisionado contra un poste al final de la pista de despegue antes de caer sobre el establecimiento, que estaba cerrado en ese momento.

Las autoridades señalaron que los vecinos de las casas afectadas, localizadas en la avenida Valdomiro Cândido dos Reis, una zona residencial del municipio, fueron evacuados sin sufrir heridas. Las víctimas fatales confirmadas son el piloto, una pareja de empresarios y otra persona cuya identidad aún no ha sido determinada.

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El aeronave, modelo Piper JetPROP DLX y fabricada en 1999, tenía una capacidad para seis asientos, pertenecía a la empresa Jetspeed Holding Ltda y tenía su situación de aeronavegabilidad regular, según las autoridades aeronáuticas. El incendio fue controlado y las autoridades investigan las causas del accidente. (Le puede interesar: ¿Qué decía la orden de vuelo del avión Hércules siniestrado en Puerto Leguízamo?).

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AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
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