Niño de 5 años murió en Medellín este Viernes Santo por desbordamiento de quebrada tras lluvias

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó durante la tarde de este viernes que un niña de 5 años de edad murió tras el desbordamiento de la quebrada La Máquina, en el barrio Manrique, debido a las fuertes lluvias que se han registrado durante las últimas horas en la capital antioqueña. El mandatario local dio a conocer también que un equipo social de la alcaldía, así como Bomberos de Medellín y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, están en el lugar donde se registraron los hechos brindándole apoyo a la familia del menor de edad y acompañando a la comunidad afectada.



Por lo pronto, no se conocen las circunstancias en las que perdió la vida el menor de edad, aunque algunas versiones señalan que habría muerto por el colapso de un muro de la vivienda donde se encontraba.

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Las autoridades de Medellín reportan, además, afectaciones en varios vehículos y viviendas en los sectores de Las Granjas y Manrique Oriental. De igual forma, el desbordamiento de la Quebrada la Presidenta en el Poblado. Según el alcalde Gutiérrez, sin afectaciones mayores.

En el caso de la emergencia en el barrio Manrique, habitantes de la zona le contaron a Noticias Caracol que un hombre fue arrastrado con su motocicleta por el caudal de la quebrada y se fracturó un brazo. Se conoció que ese hombre, quien sería un joven de alrededor de 23 años, ya recibe atención médica. En videos se evidencia las afectaciones en viviendas de la zona, con inundaciones de metro y media de altura tras las intensas lluvias. Los damnificados junto a las autoridades intentan salvar muebles y enseres. Se estima que al menos 40 viviendas se vieron afectadas y decenas de familias lamentan las pérdidas materiales, muchas sin tener claro dónde pasarán la noche.



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