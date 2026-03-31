Horarios y precios para subir a Monserrate en Semana Santa: sendero peatonal, funicular y teleférico

Para miles de colombianos la llegada de la Semana Santa implica un tiempo de reflexión y sacrificio, más allá del descanso y tiempo en familia. Por eso es que en esta época del año el cerro de Monserrate, en Bogotá, se prepara para recibir un número muy alto de visitantes y, por ende, las autoridades dan recomendaciones para que el recorrido se lleve a cabo con tranquilidad en todos los casos.

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Al ser uno de los destinos más tradicionales de los Cerros Orientales en esta semana debido a su importancia religiosa, el santuario se prepara para la llegada de miles de feligreses o turistas motivados por temas espirituales, deportivos o simplemente turísticos a disfrutar de sus ofertas.

Desde el domingo 29 de marzo y hasta el domingo 5 de abril de 2026, según detalló el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) hay horarios y recomendaciones especiales para quienes deseen recorrer el tradicional sendero peatonal de Monserrate.



Horarios para subir a Monserrate por sendero peatonal

Según reveló el Distrito, el sendero estará habilitado para el público desde el domingo de ramos, 29 de marzo, hasta el domingo de resurrección, 5 de abril, en un horario de 5:00 a. m. a 1:00 p. m.



Cabe destacar que, por motivos de seguridad y aforo, el ingreso podría cerrarse antes de la 1:00 p. m. si se alcanza la capacidad máxima permitida. El descenso estará habilitado hasta las 4:00 p. m.



Tenga en cuenta que este martes 31 de marzo el sendero permanecerá cerrado por labores de mantenimiento.



Horarios y precios del funicular y teleférico

Además del sendero, los visitantes de Monserrate pueden optar por el funicular o teleférico para subir o bajar del cerro. Los horarios de operación durante la Semana Santa 2026 son:



Lunes a sábados: 6:30 a. m. a 10:00 p. m. (taquilla hasta las 10:00 p. m.)

Domingos: 5:30 a. m. a 5:00 p. m. (taquilla hasta las 5:00 p. m.)

Festivos: 6:30 a. m. a 5:00 p. m. (taquilla hasta las 5:00 p. m.)

Sobre los precios, el Distrito señaló que las tarifas para ida y regreso son: $35.000 para adultos y $21.000 por trayecto. El costo para adultos mayores (mayores de 62 años) es de $29.500 y hay tarifas preferenciales para grupos y colegios. El servicio de transporte de mascotas no estará disponible los domingos ni festivos debido al alto flujo de visitantes.



Otras recomendaciones para ir a Monserrate en Semana Santa

Monserrate espera recibir más de 200.000 visitantes durante esta Semana Santa, por lo que no es recomendable llevar mascotas, niños pequeños o adultos mayores a las multitudes. Por otro lado, es de claro conocimiento que el recorrido peatonal no es recomendable para mujeres en embarazo, personas con enfermedades cardíacas, hipertensión, hipotensión, diabetes descontrolada, enfermedades respiratorias crónicas (asma, Epoc) o movilidad reducida.

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Teniendo en cuenta esas erstricciones, si va a subir el sendero peatonal se recomienda:



Llevar hidratación, protector solar y gorra.

Utilizar exclusivamente la ruta autorizada.

No tomar fotos ni videos durante el recorrido; solo está permitido en la parte superior del sendero.

Prohibido el ingreso con coches o caminadores.

Está restringido el consumo de bebidas alcohólicas.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL