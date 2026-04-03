Al menos un muerto y 60 heridos en Perú tras emergencia en el estadio del equipo Alianza Lima

Al menos una persona murió y 60 personas resultaron heridas este viernes 3 de abril al presentarse una emergencia en la tribuna sur del Estadio Alejandro Villanueva, sede del club peruano Alianza Lima, informó el Ministerio de Salud de Perú (MINSA). Según diversas fuentes, los hinchas programaron una concentración festiva multitudinaria de animación a su equipo, que se conoce como un 'banderazo', a horas del superclásico de la Liga peruana con Universitario de Deportes, este sábado. El 'banderazo', promovido para ser una fiesta, terminó en tragedia tras colapsar una pared de la tribuna del estadio, conocido como Matute, que había sido abierta para los aficionados.



Desde diversas cuentas de redes sociales fueron divulgados videos que reflejan momentos de caos, con personas heridas que yacen en el suelo y otras que reciben atención médica. "De acuerdo con el reporte preliminar, se han registrado por lo menos 60 personas lesionadas, que vienen siendo evaluadas y atendidas", informó el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU). Esta entidad ha movilizado a ocho unidades para la atención de los afectados en coordinación con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Perú, según el MINSA.

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Varios de los lesionados han sido trasladados al Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Asimismo, se ha dispuesto la alerta en el Hospital Nacional Dos de Mayo y otros centros asistenciales. Medios locales informaron que de los bomberos extrajeron a unas veinte personas que resultaron atrapadas entre escombros de la pared del estadio situado en el distrito de La Victoria.



¿Qué se sabe de la emergencia en el estadio del equipo Alianza Lima?

El ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, anunció a medios locales que el saldo de la emergencia es, hasta el momento, una persona fallecida, 17 heridos que están ingresados en el Hospital 2 de Mayo, 15 en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza y 2 que fueron conducidos a otros centros hospitalarios.

En principio, las primeras valoraciones apuntaron a la caída de una pared de la tribuna sur del estadio, conocido popularmente como Matute, que provocó heridas a unos 60 hinchas. El brigadier Marco Pajuelo, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, aclaró posteriormente a periodistas que se había dado información inexacta en redes sociales, y que la investigación inicial de la entidad indica que la estructura del estadio se encuentra en buen estado y no se ha caído ninguna pared , como señalaron los primeros informes.



AGENCIA EFE