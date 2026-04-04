Artemis II: así se prepara la tripulación para observar la cara oculta de la Luna, según la NASA

En el tercer día de vuelo de la misión Artemis II, la tripulación a bordo de la nave Orión concentra sus esfuerzos en afinar la trayectoria hacia la Luna y avanzar en la preparación del esperado sobrevuelo lunar programado para el 6 de abril. La jornada se desarrolla luego de que los astronautas completaran con éxito la maniobra de inyección translunar el pasado 2 de abril, un paso clave que los llevó a abandonar la órbita terrestre, algo que no ocurría desde el programa Apolo en 1972.



Tras un periodo de descanso de aproximadamente ocho horas, el equipo del Centro de Control de Misiones en Houston dará inicio a las actividades del día despertando a la tripulación. A partir de ese momento, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen comenzarán a trabajar en una agenda que combina tareas técnicas, científicas y operativas en el espacio profundo.

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Uno de los puntos previstos para el día era la primera maniobra de corrección de trayectoria de salida (OTC), diseñada para ajustar la velocidad y el rumbo de la nave mediante encendidos controlados de sus propulsores. Este tipo de maniobras permite garantizar que la cápsula alcance con precisión los puntos establecidos para sus próximas operaciones alrededor de la Luna.

No obstante, los controladores de vuelo decidieron cancelar esta primera corrección al confirmar que la nave se mantiene en el camino adecuado, por lo que cualquier ajuste podrá realizarse en maniobras posteriores.



Mientras la misión avanza y ya supera la mitad del trayecto hacia la Luna, la tripulación también se enfocará en la preparación del periodo de observación científica lunar. Durante aproximadamente seis horas, y gracias a la alineación entre el Sol, la Luna y la nave, los astronautas podrán observar cerca del 20 % de la cara oculta del satélite natural, una zona que no es visible desde la Tierra.



Entre las formaciones que estarán a la vista se encuentran la cuenca Orientale, así como los cráteres Pierazzo y Ohm.

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Dentro de la nave, los tripulantes adelantan ensayos para este momento. Las tareas incluyen la organización del equipo, la instalación de cámaras y la práctica de movimientos en microgravedad en un espacio reducido. Para el registro de imágenes, utilizarán lentes de 80-400 milímetros y de 14-24 milímetros, que les permitirán documentar el sobrevuelo.

Lock in, we’re Moonbound.



Artemis II astronauts are more than halfway to their destination, and preparations for lunar flyby are underway. During their trip around the far side of the Moon, they will capture imagery to share with scientists (and you, too!). pic.twitter.com/T2z4W2XLCt — NASA (@NASA) April 4, 2026

En medio de estas labores, también hay espacio para la experiencia personal del viaje. La astronauta Christina Koch describió el momento al señalar: “Todos expresamos nuestra alegría colectivamente... Ahora mismo podemos ver la Luna desde la escotilla de acoplamiento. Es una vista preciosa”.

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La agenda del día incluye además ejercicios físicos regulares para mantener la condición cardiovascular de la tripulación, así como simulaciones médicas. Entre ellas se encuentran demostraciones de reanimación cardiopulmonar y procedimientos ante posibles casos de asfixia, con el objetivo de evaluar la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia durante la misión.

Con la trayectoria estable y los sistemas funcionando según lo planeado, Artemis II mantiene su curso hacia la Luna, avanzando en cada etapa de una misión que retoma la exploración humana del espacio profundo.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co