El conmovedor gesto que tuvo el papa Francisco antes de morir: "Casi me quedo sin dinero"

El papa Francisco,fallecido el lunes 21 de abril a las 7:35 de la mañana (hora local), fue el primer pontífice latinoamericano en la historia . Su muerte la anunció en un videomensaje el camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrell. "Volvió a la casa del Padre", anunció el religioso en un comunicado publicado por el Vaticano. Antes de su muerte, el papa realizó una donación personal de 200.000 euros destinada a los presos, en lo que eran "sus últimas posesiones", aseguró el obispo Benoni Ambarus, director de la oficina para la pastoral carcelaria y encargado de asuntos caritativos en Roma.

"Les donó 200.000 euros de su cuenta personal", dijo Ambarus en declaraciones a prensa italiana. Según concretó, esta donación fue destinada a una fábrica de pasta del centro penitenciario para menores Casal del Marmo, en Roma. "Le dije que tenemos una hipoteca cuantiosa para esta fábrica de pasta y que si conseguíamos cubrirla bajaríamos los precios de la pasta, venderíamos más y podríamos contratar más chicos", agregó.

"Él me respondió: 'Casi me quedo sin dinero, pero aún tengo algo en mi cuenta'. Y me dio 200.000 euros", aseguró Ambarus, que destacó la defensa que hizo Francisco de los presos durante su papado. El obispo también mencionó la reciente visita del papa a la cárcel romana de Regina Coeli el pasado jueves 17 de abril, en motivo del Jueves Santo y apenas cuatro días antes de su muerte, donde "gritó al mundo, con todas sus fueras, la necesidad de prestar atención a los presos".

Durante sus pocos más de doce años de pontificado, el papa visitó usualmente centros penitenciarios e instó a defender la dignidad de los presos . El pasado diciembre, en motivo del inicio de las celebraciones del Jubileo o Año Santo, Francisco abrió una de las puertas santas para este evento que el Vaticano celebra cada 25 años en la cárcel de Rebibbia de Roma, lo que fue interpretado como una declaración de intenciones y un signo de su reconocimiento a la población presa.

"Un papa que apoyó a los presos de manera concreta a través de contribuciones financieras. El Santo Padre siempre ha invitado a todos a hacer algo, y él mismo lo ha hecho en persona", dijo Ambarus en otras ocasiones, según recoge Vatican News.

"Uno de los primeros grandes gestos en tiempos de Covid" fue la creación del Fondo Jesús Divino Obrero con un millón de euros a la Diócesis de Roma para ayudar a los desempleados, a los que trabajaban ilegalmente, a los precarios y a los que tenían dificultades para pagar facturas, comprar alimentos o atención médica, aseguró el obispo. “El Papa también nos dio un millón para renovar la antigua casa del clero y transformarla en apartamentos para familias pobres”. El pontificado de Bergoglio "está plagado de aportaciones en todo el mundo", sin olvidar el "gran cambio de rumbo respecto a la administración de los bienes eclesiásticos en favor de los más necesitados".

La muerte del papa Francisco

El medico del hospital Gemelli de Roma Sergio Alfieri, coordinador del equipo que atendió al papa Francisco , contó los últimos instantes de vida del pontífice: "Entré en su habitación y tenía los ojos abiertos. Comprobé que no tenía problemas respiratorios e intenté llamarle pero no contestaba", dijo y explicó que se decidió no llevarle al hospital porque su deseo era "morir en casa". "No respondía a los estímulos, ni siquiera a los dolorosos. En ese momento me di cuenta de que no podía hacer nada más. Estaba en coma ", explica Alfieri en declaraciones publicadas en los medios italianos.

Revela que "si hubiera perdido el conocimiento" se habría "tenido que seguir las directrices de su asistente personal de salud, Massimiliano Strappetti, que era como un hijo para el Santo Padre" y que eran las de "ningún ensañamiento terapéutico (...) Durante su última hospitalización pidió expresamente que no se procediera en ningún caso a la intubación", que “le habría ayudado a respirar, pero habría sido difícil volver atrás y extubarle, con los pulmones infectados de virus”.

