Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Él es el colombiano que el Papa León XIV designó para cargo clave en basílica importante de Roma

Él es el colombiano que el Papa León XIV designó para cargo clave en basílica importante de Roma

El Vaticano confirmó el nombramiento del obispo colombiano Luis Manuel Alí Herrera en un cargo importante de la basílica en donde reposan los restos del papa Francisco.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 15 de ene, 2026
Obispo colombiano será vicario en la Basílica Papal Santa María la Mayor

Este jueves 15 de enero, el Vaticano anunció el nombramiento del obispo colombiano monseñor Luis Manuel Alí Herrera como vicario del arcipreste de la Basílica Papal de Santa María la Mayor, una de las cuatro basílicas mayores de Roma y uno de los santuarios marianos más importantes del cristianismo.

De acuerdo la Conferencia Episcopal de Colombia, la designación, realizada conforme a las normas del Estatuto del Capítulo Liberiano, organismo encargado de la vida litúrgica, pastoral y espiritual del templo, sitúa a Alí Herrera en una posición de alta relevancia dentro de la estructura eclesial romana.

Es decir que desde su nuevo cargo, el obispo colombiano colaborará estrechamente con el cardenal Rolandas Makrickas, arcipreste de la basílica desde julio de 2025, y tendrá responsabilidades clave en la coordinación de los canónigos, la organización de la vida litúrgica y la atención pastoral de los fieles que diariamente visitan el recinto. Asimismo, podrá representar al arcipreste en caso de ausencia o impedimento.

Santa María la Mayor no es un templo cualquiera, fundada en el siglo IV, es el santuario mariano más antiguo de Occidente y conserva valiosos elementos de la arquitectura paleocristiana. En su interior se resguardan tesoros de la tradición católica, entre ellos la venerada imagen de la Salus Populi Romani, ante la cual los pontífices acostumbran orar antes y después de sus viajes apostólicos.

Además, Su carácter estructural y su peso histórico la convierten en un espacio importante y central para la liturgia universal y para la vida diplomática de la Santa Sede.

En los últimos años, la basílica ha adquirido además un profundo significado simbólico por albergar los restos del fallecido papa Francisco. El pontífice argentino que dispuso, rompiendo con una tradición centenaria, tras su muerte fuera sepultado en Santa María la Mayor y no en las Grutas Vaticanas. En este lugar también descansan los restos de otros siete pontifices.

La Santa Sede confirmó que el obispo colombiano seguirá desempeñándose como secretario de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, cargo que ocupa desde marzo de 2024. Dicho organismo, creado por el papa Francisco, tiene la misión de asesorar al Santo Padre y promover en toda la Iglesia políticas, protocolos y buenas prácticas para la prevención y atención de abusos contra menores y personas vulnerables.

¿Quién es el monseñor Luis Manuel Alí Herrera?

Nacido en Barranquilla el 2 de mayo de 1967, Luis Manuel Alí Herrera es licenciado en Teología y Psicología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Fue ordenado sacerdote en 1992 y, a lo largo de su ministerio, ha combinado la labor pastoral con el acompañamiento psicológico y la gestión eclesial.

En 2015 fue nombrado obispo auxiliar de Bogotá por el papa Francisco y, entre 2021 y 2024, se desempeñó como secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia. Desde hace más de una década ha estado vinculado a instancias vaticanas, y en agosto de 2025 fue designado también miembro del Dicasterio para el Clero.

Con este nuevo encargo, Alí Herrera se convierte en el colombiano con el cargo más alto dentro de la estructura actual de la Iglesia católica, un hecho que tiene especial relevancia para Colombia y para América Latina.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

