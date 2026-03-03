Hombre pensó que dolor en el pecho era tensión muscular y era cáncer de mama

Un hombre de 43 años jamás imaginó que el dolor en su pecho era cáncer de mama, pero recibió un diagnostico devastador y tuvo que someterse a una operación y tratamiento de quimioterapia que le salvaron la vida. Hoy es un sobreviviente al cáncer que cuenta su historia para alertar a otros hombres que no creen que esta enfermedad los afecte.



¿Cómo fue diagnosticado?

Neil Ferriby es un veterano del RAF (fracción del ejército rojo) que participó en misiones en Irlanda del Norte, Chipre e Irak y era definido por sus compañeros como "invencible", enfrentando ataques con cohetes y otras situaciones de alto riesgo. Su mentalidad militar no le permitía pensar que la "bolita" que sentía en su pezón derecho podría poner en riesgo su vida.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En enero de 2025, notó un bulto del tamaño de una canica y una sensación de ardor cerca de su pezón. Sin embargo, no le prestó atención porque pensó que se trataba de un tirón muscular causado por su trabajo previo en el jardín o algún golpe accidental. "En mi cabeza, pensaba que sólo las mujeres o los hombres de 60 años o más contraen cáncer de mama", señaló a la BBC.

Pasaron cuatro semanas antes de que, persuadido por familiares y amigos, Neil decidiera consultar a su médico de cabecera. Los médicos inmediatamente notaron que algo estaba mal y lo enviaron al Hospital Castle Hill para realizarse una mamografía y una ecografía.



Ferriby relató que fue algo extraño realizarse una mamografía y luego recibir los resultados en una sala de espera llena de mujeres, quienes se quedaron en completo silencio al verlo y escuchar su nombre. "Había mucho ruido en la sala y, en cuanto dijeron 'Neil', se oía caer un alfiler. Todos me miraban fijamente".



Meses más tarde, una biopsia confirmó lo que a Neil ni se le cruzaba por la mente. Tenía cáncer de mama en etapa dos, con tres tumores cancerosos en su pecho.

Publicidad

Fiel a su formación militar, Neil adoptó una "mentalidad de combate" ante el diagnóstico. En abril de 2025, se sometió a una cirugía para extirpar los tres tumores y 13 ganglios linfáticos. Luego de la operación comenzó un duro proceso de quimioterapia que se extendió por siete meses, seguido de radioterapia. Ahora el hombre tendrá que tomar un medicamento durante 10 años para prevenir recaídas, ya que se cree que su cáncer está relacionado con las hormonas.

"Hemos vuelto a la mentalidad militar de que incluso si estás herido, todavía debes luchar, y estoy aquí para luchar, no para dejar que el cáncer me lleve", aseguró.

Publicidad

Además de tener que luchar contra el cáncer de mama, Neil ha tenido que enfrentar también la curiosidad que despierta su caso en el gremio médico, pues realmente no es común que un hombre de su edad sea diagnosticado con esta enfermedad. En el Reino Unido, solo unos 370 a 400 hombres son diagnosticados con cáncer de mama cada año, en comparación con las más de 55.000 mujeres. De esos hombres, solo cerca de 100 tienen menos de 60 años.

Se ofreció como "conejillo de indias" para el personal médico y estudiantes mientras está en su tratamiento. “Es extraño tener algo que antes me parecía tan femenino”, expresó, pero también agregó que su perspectiva sobre la vida y la enfermedad cambiaron con este diagnostico. "Si hay hombres ahí fuera, especialmente de mi edad o más jóvenes, y encuentran algo en su pecho que no se siente bien, no esperen cuatro semanas para ir al médico como hice yo".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL